Как сэкономить ресурсы и снизить счета: советы по сокращению расходов на воду и электричество

"Еще один простой прием экономии электроэнергии – приготовление пищи в кастрюлях с закрытой крышкой, поскольку это экономит около 30% энергии по сравнению с приготовлением пищи без крышки.

Также убедитесь в том, что вы используете кастрюли и сковородки, соответствующие размеру конфорки. Слишком маленькие кастрюли приводят к утечке тепла, что легко увеличивает потребление энергии на целых 20%. Для приготовления овощей на пару требуется меньше воды, чем для варки, и сохраняется больше питательных веществ. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что сможете снизить счета за электроэнергию, используя пароварку для приготовления пищи? Это также может сэкономить время", – делится советом дизайнер интерьеров.

Д. Римкус также обращает внимание на то, что зарядное устройство для телефона или другие устройства, подключенные к электрической розетке, когда они не используются, могут увеличить потребление электроэнергии в домашнем хозяйстве до 7%, поэтому отключение электрических устройств, когда они не используются, также поможет немного сэкономить на счетах за электроэнергию.

"Тем, кто хотел бы сэкономить на батарейках, используемых в повседневных предметах, таких как пульты дистанционного управления, игрушки, портативные мобильные устройства, может понравиться идея использования вместо них аккумуляторных батареек, рассчитанных на 500 зарядок. При этом следует учесть, что одноразовые батарейки нужно выбрасывать только в определенных пунктах сбора, которые могут находиться не рядом с домом, поэтому использование аккумуляторов потенциально может сэкономить не только деньги, но и время", – говорит дизайнер интерьеров IKEA.

*Об исследовании

Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Латвии опрошено 1005 жителей.

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