Как сэкономить ресурсы и снизить счета: советы по сокращению расходов на воду и электричество

Ежегодное исследование о "Жизнь дома"* показало, что почти для трети жителей Латвии, когда они думают об идеальном доме, одним из наиболее важных аспектов, который должен учитываться помимо отдыха, является экономия денег. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужен новый дом, чтобы сэкономить на расходах: экономить электричество и воду и снизить счета можно с помощью простых и легких приемов.
"Результаты ежегодного исследования IKEA "Жизнь дома" также показали, что, по мнению 27% латвийцев, идеальный дом – это тот, который способствует формированию более устойчивых привычек. Изменение привычек поможет не только сделать жизнь дома лучше уже сегодня и в будущем, но и сократить счета за коммунальные услуги. Наиболее эффективные решения для снижения потребления ресурсов – это те, которые легко реализуемы, доступны для многих и не требуют значительных изменений образа жизни", - отмечает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Сократите использование воды
Дизайнер интерьеров подчеркивает, что из всей воды в мире пресная составляет менее 3%. Поэтому бережное ее использование имеет смысл не только с финансовой, но и с экологической точки зрения. К счастью, некоторые современные решения могут помочь сэкономить воду дома. Например, смеситель для душа со встроенным аэратором, который компенсирует давление, уменьшает количество потребляемой воды (в некоторых смесителях до 50%), но сохраняет поток на должном уровне. Однако, ожидая, пока вода достигнет нужной температуры, не позволяйте ей просто вытекать – соберите ее в ведро или лейку, чтобы потом, например, полить растения.
Чтобы уменьшить расход воды при ежедневном мытье рук или посуды, можно использовать дополнительную насадку-распылитель, которая потенциально может сэкономить значительное количество воды. Ее легко установить, а также есть возможность изменить поток на влажный туман или распыление. Например, для мытья рук или посуды рекомендуется использовать режим тумана, а для наполнения кастрюли водой – режим распыления.
"При установке на кран насадка может снизить расход воды до 0,25 л в минуту в режиме тумана и до 1,9 л в режиме распыления. С другой стороны, в обычных кранах расход воды составляет около 5,7 л в минуту. Проще говоря, насадка может сэкономить до 95% воды в режиме тумана и до 66% в режиме распыления", – рассказывает Д. Римкус.
"Типичное домохозяйство также может экономить много литров воды каждый день, если мыть овощи в миске или частично заполненной раковине, а не под постоянно работающим краном. Оставшуюся воду можно использовать для комнатных растений. Мытье посуды под краном также приводит к потере большого количества воды. Вы можете сэкономить воду, если вместо этого будете мыть посуду в миске", – говорит специалист по интерьеру.
Экономим электричество
Когда дело доходит до электричества, один из самых простых способов сэкономить его дома – заменить лампы накаливания на более энергоэффективные и долговечные LED. Это простое изменение потенциально может сэкономить до 85% потребления электроэнергии. Более того, светодиодные лампы служат до 20 раз дольше обычных. Для уютных зон отдыха, таких как гостиная и спальня, стоит использовать уютные LED-светильники с пультом дистанционного управления, чтобы регулировать тон света в зависимости от настроения и выключать при необходимости, не вставая.
"Еще один простой прием экономии электроэнергии – приготовление пищи в кастрюлях с закрытой крышкой, поскольку это экономит около 30% энергии по сравнению с приготовлением пищи без крышки.
Также убедитесь в том, что вы используете кастрюли и сковородки, соответствующие размеру конфорки. Слишком маленькие кастрюли приводят к утечке тепла, что легко увеличивает потребление энергии на целых 20%. Для приготовления овощей на пару требуется меньше воды, чем для варки, и сохраняется больше питательных веществ. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что сможете снизить счета за электроэнергию, используя пароварку для приготовления пищи? Это также может сэкономить время", – делится советом дизайнер интерьеров.
Д. Римкус также обращает внимание на то, что зарядное устройство для телефона или другие устройства, подключенные к электрической розетке, когда они не используются, могут увеличить потребление электроэнергии в домашнем хозяйстве до 7%, поэтому отключение электрических устройств, когда они не используются, также поможет немного сэкономить на счетах за электроэнергию.
"Тем, кто хотел бы сэкономить на батарейках, используемых в повседневных предметах, таких как пульты дистанционного управления, игрушки, портативные мобильные устройства, может понравиться идея использования вместо них аккумуляторных батареек, рассчитанных на 500 зарядок. При этом следует учесть, что одноразовые батарейки нужно выбрасывать только в определенных пунктах сбора, которые могут находиться не рядом с домом, поэтому использование аккумуляторов потенциально может сэкономить не только деньги, но и время", – говорит дизайнер интерьеров IKEA.
*Об исследовании
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Латвии опрошено 1005 жителей.
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