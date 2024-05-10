На должность президента ЛОК выдвинуты пять кандидатов

Нынешний руководитель ЛОК Янис Букс на пост президента не претендует.

Латвийская федерация санного спорта выдвинула на эту должность политика "Нового Единства" Яниса Рейрса, Латвийский союз парусного спорта - Ансиса Далиса, Латвийская федерация хоккея - Виестурса Козиолса, Латвийский союз легкой атлетики - Арниса Лагздиньша, а еще 16 различных федераций выдвинули Раймонда Лаздиньша.

Также выдвинуты пять кандидатов на пост генерального секретаря ЛОК, 27 кандидатов на должности членов исполнительного комитета, на посты индивидуальных членов - 53 кандидата, а на посты членов ревизионной комиссии - семь.

На пост генерального секретаря ЛОК претендуют Райтис Кеселис, Наурис Метниекс, Раймонд Лаздиньш, Владимир Штейнбергс и Карлис Лейниекс, который занимает эту должность в настоящее время.

Сессия генеральной ассамблеи ЛОК, на которой состоятся выборы руководства организации, пройдет 4 июня.

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