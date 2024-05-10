Уникальные дроны Magura V5 нанесли российскому флоту ущерб в размере 500 миллионов долларов

В апреле этого года в Украине впервые был продемонстрирован морской дрон украинского производства Magura V5. При помощи многофункциональных надводных беспилотников уже удалось нанести ущерб российскому флоту в размере 500 миллионов долларов, сообщает УНИАН.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, секрет украинского морского дрона Magura заключается в мастерстве украинских производителей. Он указал, что украинцам удалось создать уникальное средство поражения не только вражеского флота, но и вооружения и личного состава, находящихся на борту кораблей на момент их уничтожения.
Он также добавил, что мастерство производителей сочетается с мастерством и умениями операторов и специалистов ГУР и разведчиков.
Юсов добавил, что процесс улучшения дронов Magura V5 осуществляется непрерывно.
"После каждой удачной операции происходит тщательный анализ, как действий врага, потому что враг также не стоит на месте, а пытается находить средства и инструменты противодействия и использовать новую тактику для того, чтобы защищать свои суда.
Тем не менее, все это анализируется и делаются соответствующие выводы. Совершенствуется как само средство поражения Magura, и что касается оснащения и боевой части и других моментов, которые становятся каждый раз новыми сюрпризами для врага", - заявил Юсов.
Российский десантный корабль "Ямал" получил серьезные повреждения
В марте этого года в результате украинского ракетного удара в Крыму пострадал большой российский десантный корабль "Ямал", он получил "критические" повреждения, подтвердило ГУР.
В результате атаки также были повреждены большой десантный корабль "Азов" и разведывательный корабль "Иван Хурс", сообщил тогда Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.
По данным Astra, в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю было выпущено 18 ракет, из которых русским удалось поразить 11. О потерях не сообщалось.
По данным Главного управления разведки Украины, ракетный удар был нанесен по 13-му судоремонтному заводу Черноморского флота России в Севастополе, где, в частности, был пришвартован десантный корабль "Ямал"".
По данным украинской военной разведки, повреждения "Ямала" критические: пробоина в верхней палубе, из-за чего корабль перевернулся на правый борт, а россияне постоянно откачивают из него воду.
"Ямал" был введен в эксплуатацию в 1988 году. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. СМИ сообщали, что "Ямал" принимал участие в операции по захвату Крыма в 2014 году и находился на ремонте с 2017 по 2023 год.
Российское разведывательное судно "Иван Хурc" также получило повреждения в мае 2023 года. Его в течение нескольких часов преследовали украинские надводные беспилотники Magura. В то время российское разведывательное судно находилось на задании в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.
Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что Черноморский флот России утратил "функциональную активность" в результате войны. По мнению военных аналитиков, у россиян осталось всего семь крупных десантных кораблей в Черном море.
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