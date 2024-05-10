Уникальные дроны Magura V5 нанесли российскому флоту ущерб в размере 500 миллионов долларов

Российский десантный корабль "Ямал" получил серьезные повреждения

В марте этого года в результате украинского ракетного удара в Крыму пострадал большой российский десантный корабль "Ямал", он получил "критические" повреждения, подтвердило ГУР.

В результате атаки также были повреждены большой десантный корабль "Азов" и разведывательный корабль "Иван Хурс", сообщил тогда Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

По данным Astra, в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю было выпущено 18 ракет, из которых русским удалось поразить 11. О потерях не сообщалось.

По данным Главного управления разведки Украины, ракетный удар был нанесен по 13-му судоремонтному заводу Черноморского флота России в Севастополе, где, в частности, был пришвартован десантный корабль "Ямал"".

По данным украинской военной разведки, повреждения "Ямала" критические: пробоина в верхней палубе, из-за чего корабль перевернулся на правый борт, а россияне постоянно откачивают из него воду.

"Ямал" был введен в эксплуатацию в 1988 году. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. СМИ сообщали, что "Ямал" принимал участие в операции по захвату Крыма в 2014 году и находился на ремонте с 2017 по 2023 год.

Российское разведывательное судно "Иван Хурc" также получило повреждения в мае 2023 года. Его в течение нескольких часов преследовали украинские надводные беспилотники Magura. В то время российское разведывательное судно находилось на задании в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что Черноморский флот России утратил "функциональную активность" в результате войны. По мнению военных аналитиков, у россиян осталось всего семь крупных десантных кораблей в Черном море.

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