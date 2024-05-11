Зеленский: ВСУ наращивают силы на харьковском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи вечером в пятницу, 10 мая, заявил о решительном ответе Украины на продолжающееся российское наступление. "Главная тема - Харьковская область. Сегодня российские войска попытались расширить свои операции против Украины", - говорится в тексте президента, опубликованном в Telegram. Зеленский пишет, что силы противника значительны, но Вооруженные силы Украины успешно наносят ответные удары.

"Мы наращиваем силы на харьковских направлениях. И вдоль нашей государственной границы, и по всей линии фронта мы неизменно будем уничтожать оккупантов так, чтобы сорвать любые наступательные намерения России", - говорится в сообщении.

Зеленский также призвал западных партнеров продолжать поддержку защитников Украины своевременными поставками обещанного оружия. "Действительно полезный пакет (военной помощи. - Ред.) - это оружие, доставленное в Украину, а не просто объявление о нем. Я благодарю каждого лидера, который смотрит на ситуацию именно так", - написал украинский президент.

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