Мантуров, Алиханов, Патрушев: Мишустин предложил несколько изменений в правительстве РФ после инаугурации Путина

Белоусов: государственник, который остался не у дел, пока экономика огосударствлялась

Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си

Правительство покинул первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он был назначен на эту должность в 2020 году — как раз когда Михаил Мишустин в первый раз формировал правительство.

До Белоусова, в правительстве Дмитрия Медведева, эту должность занимал Антон Силуанов. Его в 2020 году фактически понизили.

Весной 2020 года Белоусов даже становился техническим премьером — тогда Мишустин болел коронавирусом.

В своих экономических взглядах Белоусов известен как жесткий государственник, то есть сторонник того, что государство должно активно участвовать в экономике: жестко регулировать разные сферы, инвестировать туда, куда считает нужным, изымать «сверхприбыли» у тех, кто, по его памятному выражению, «нахлобучил государство».

В 2020 году экономисты связывали его назначение с необходимостью перезапустить нацпроекты — своего рода предвыборную программу Владимира Путину 2018 года. Правительство Медведева явно буксовало с их реализацией. А «государственник» Белоусов казался хорошей кандидатурой, чтобы запустить большие проекты с объемным государственным участием.

Но и тут не задалось: сначала случилась пандемия коронавируса, а затем Россия напала на Украину. Нацпроекты 2018 года кажутся уже не слишком актуальными.

Но на фоне всех этих событий экономика действительно стала очень государственной, ее буквально в последние годы залили бюджетные деньгами, а ее структура исказилась в сторону оборонного сектора.