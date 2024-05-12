Липину интересно Это худшее "Евровидение" за последние годы?

Я, не пропуская, смотрю "Евровидение" с 2002 года. И не каждый год конкурс радует меня хитами. Далеко не каждый раз я совпадаю с мнением зрителей (на самом деле чаще не совпадаю). И никуда в "Евровидении" не уйти от скандалов, политики и прочих неприятностей. Но в этом году конкурс оставил особенно неприятное впечатление.
Дисклеймер
Моникер "Липину интересно" обычно предполагает определенную субъективность текста. Особенно когда речь идет о вопросах искусства - кино или музыке, в частности. Но в этот раз мне отдельно хочется подчеркнуть, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции, мнением уважаемого читателя и мнением автора в будущем. А может и совпадать.
Политика и отсутствие коммуникации
Давайте сразу проговорим самые очевидные неприятные моменты. Отношение большого количества зрителей к Израилю было понятно сразу, и у Европейского вещательного союза (EBU) не было хорошего выхода.
И отстранение Израиля, и его участие в конкурсе приводило к большому количеству негативных последствий. И тут у меня претензия к EBU не в том, какое решение он принял, а в том, как это было прокоммуницировано.