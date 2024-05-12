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Липину интересно Это худшее "Евровидение" за последние годы?

Артем Липин rus.tvnet.lv
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"Евровидение-2024"
"Евровидение-2024" Фото: Коллаж RUS TVNET (фото: Jens Büttner/dpa)

Я, не пропуская, смотрю "Евровидение" с 2002 года. И не каждый год конкурс радует меня хитами. Далеко не каждый раз я совпадаю с мнением зрителей (на самом деле чаще не совпадаю). И никуда в "Евровидении" не уйти от скандалов, политики и прочих неприятностей. Но в этом году конкурс оставил особенно неприятное впечатление.

Дисклеймер

Моникер "Липину интересно" обычно предполагает определенную субъективность текста. Особенно когда речь идет о вопросах искусства - кино или музыке, в частности. Но в этот раз мне отдельно хочется подчеркнуть, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции, мнением уважаемого читателя и мнением автора в будущем. А может и совпадать.

Политика и отсутствие коммуникации

Давайте сразу проговорим самые очевидные неприятные моменты. Отношение большого количества зрителей к Израилю было понятно сразу, и у Европейского вещательного союза (EBU) не было хорошего выхода.

И отстранение Израиля, и его участие в конкурсе приводило к большому количеству негативных последствий. И тут у меня претензия к EBU не в том, какое решение он принял, а в том, как это было прокоммуницировано.

История с участником из Нидерландов это показала еще ярче. Напомню, в пятницу Йост Клейн не принял участие в репетиции. Почти сутки интернет полнился слухами, а потом, уже в субботу, EBU объявил, что Клейн отстранен от участия в финале.

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