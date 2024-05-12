Посол: Латвия передаст Украине дроны и радиолокационные системы

"Думаю, что со временем в СМИ появится больше новостей о передаче Украине беспилотников и систем радиолокационной защиты латвийского производства", - сказал Куцевол.

Кроме того, он указал на развитие сотрудничества между странами по 155-мм снарядам.

"Есть и другие направления сотрудничества, но они не могут быть названы по соображениям безопасности", - добавил посол.

Куцевол также сообщил, что изыскиваются возможности увеличить количество украинских военнослужащих, которых Латвия принимает на лечение и реабилитацию, до 150-200 в год.

Он отметил, что есть предварительные договоренности, в частности, с министром здравоохранения Латвии.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что коалиция дронов для Украины может продолжать расширяться в будущем.

В середине апреля стало известно, что правительство Латвии приняло решение отправить Украине первую партию беспилотников в рамках коалиции дронов.

"Укринформ" напоминает, что Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную коалицию дронов, созданную в рамках Контактной группы по обороне Украины.

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