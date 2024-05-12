Политики неохотно раскрывают, насколько велика зарплата помощников депутатов Европарламента

"Я то, каким образом мы организуем свою работу, позволю себе все-таки оставить в нашем внутреннем пользовании. (...) Организация труда, в каком виде она происходит, при всем уважении, но я оставлю это как коммерческую тайну. (...) Мне кажется, у меня фантастическая команда, в которой есть люди, которых я знаю уже десятки лет. И те результаты, которых, на мой взгляд, мне удалось добиться, конечно, в ограниченном объеме, но по крайней мере каких-то, работая в ЕП, - это в очень большой степени их прямая заслуга. Каким образом мы достигли этого успеха, каким образом организовали работу детально - все-таки оставим это в нашем ведении".