Политики неохотно раскрывают, насколько велика зарплата помощников депутатов Европарламента

Помимо месячной зарплаты в 10 тыс. евро и различных доплат депутатам Европарламента (ЕП) ежемесячно выделяется также значительное финансирование на оплату помощников. В этом году максимально доступная для одного депутата сумма составляет почти 29 тысяч евро в месяц. Эту сумму можно потратить на зарплаты помощников как в Брюсселе, так и в Латвии, а также на договоры с поставщиками услуг.
Опыт латвийских европарламентариев разный - есть и те, кто долгое время работает с компактной командой, и те, кто помощников часто меняет или же нанимает широкий круг членов партии. Передача Латвийского телевидения De Facto также убедилась, что не все политики охотно раскрывают детали того, как используют этот бюджет.
Из восьми депутатов ЕП, представлявших в этом созыве Латвию, не баллотируются двое - Андрис Америкс из "Честь служить Риге" (ЧСР) и лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок, которой участвовать в выборах запрещают поправки к закону.
У Америкса было по три помощника в Брюсселе и Латвии. Его бывший советник (в то время, когда Америкс был вице-мэром Риги) Марек Гайлитис является самым известным из зарегистрированных помощников Америкса - так официально называют сотрудников бюро европарламентариев, основное место работы которых находится в Брюсселе или Страсбурге. Из местных помощников самой известной является Ксения Загоровская - бывший главный редактор газеты "Час" по-прежнему является членом правления Союза журналистов Латвии, а также одной из обвиняемых по делу о потенциально фиктивных работниках Рижского бюро развития туризма.
За 500 евро в месяц Америкс почти все время созывов получал в основном устные консультации "об актуальных изменениях законодательства в сфере транспорта и туризма" от SIA Anima Harmonia. Членом ее правления является Эрвин Страупе - бывший руководитель Rīgas namu pārvaldnieks, который является многолетним членом партии ЧСР, а сейчас и ее генеральным секретарем. Он подтверждает, что является единственным работником принадлежащей жене фирмы, которая и дает Америксу консультации.
"Оказана конкретная услуга, и господин Америкс не единственный, кто использует эти консультационные услуги моей компании. Я не большой поставщик услуг, это факт, поэтому я там и один, но это ни в коем случае не имеет отношения к партии".
Между тем у Жданок в Брюсселе две помощницы, а в Латвии - целых 12 помощников. Большинство из них - активисты РСЛ, которые также участвуют в различных перформансах Жданок, например, переодеваясь в шпионов, пытаясь таким образом сделать шуткой появившуюся электронную переписку депутата Европарламента с представителями российских спецслужб.
Ранее Жданок отказалась объяснять СМИ, как выбрала помощников и каковы их рабочие обязанности. Рассказывать об этом не хочет и одна из этих помощниц, депутат Рижской думы Инна Дьери, которая в прошлом году получала на этой должности около 1300 евро в месяц. Дьери, которая на этот раз сама является лидером избирательного списка Европарламента, в интервью De Facto отказала, заявив, что избиратели партии Жданок хорошо знают, что делает команда депутата, поэтому объяснять это в СМИ нет никакой необходимости.
Второе по количеству число местных помощников - у представителя "Нового Единства" Инесе Вайдере. Сейчас их шесть, причем текучесть кадров за этот созыв была весьма велика. Помощниками Вайдере были, например, нынешние депутаты Сейма Эдмунд Юревицс и Давис Мартиньш Даугавиетис, а также другие представители молодежной организации "Единства".
"Мне нравится разнообразная работа, мне нравятся очень практические результаты работы, поэтому у меня и помощников больше, может быть. Скажем так, долгие годы лояльности - они могут показаться мне не настолько важными, насколько сделать то, что в тот момент максимально возможно. И поэтому люди тоже работают, и работают с интересом. И мы действительно многого добиваемся", - сказала Вейдере в интервью De Facto.
У однопартийца Вайдере Сандры Калниете сейчас есть два местных помощника, которые отработали весь созыв: Янис Каралис, который в основном занимается организацией поездок групп посетителей Европарламента в Брюссель, и специалист по общественным отношениям Элина Бивиня. Она также на полную ставку работает советником мэра Риги Вилниса Кирсиса и с осени на неполную ставку также в бюро министра внутренних дел Рихарда Козловскиса. Бивиня не согласна объяснять в интервью, как ей удается совмещать работу у трех политиков "Нового Единства". Правда, кратко программе De Facto она указала, что работает семь дней в неделю.
У другого, уже бывшего, евродепутата Даце Мелбарде пару лет местным помощником с 80-процентной нагрузкой значился Мартиньш Дрегерис, который одновременно был советником тогдашнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Он рассказал De Facto, что в МИД также снизили нагрузку до 35 часов в неделю, однако разрешение на объединение обеих должностей он получил в процессе длительного согласования с администрацией ЕП. Когда Ринкевич стал президентом Латвии, Дрегерис в качестве советника отправился с ним в Рижский замок и совмещать новые обязанности с работой помощника Мелбарде уже не мог.
Дрегерис был приглашен помощником Мелбарде еще в то время, когда она сама представляла Национальное объединение. Член ее бывшей партии Роберт Зиле также является вице-президентом Европарламента. У него по три помощника в Брюсселе и Латвии. Из местных помощников Зиле дольше всего сотрудничал с Гатисом Декснисом, который был и его советником как министра сообщения, и сейчас является деловым партнером Зиле. Помощница Илзе Майениеце, составляющая содержание социальных сетей Зиле, представляет в Национальном объединении крыло Visu Latvijai и ранее была консультантом парламентской фракции. Кроме того, Зиле еще в начале созыва принял в помощники жену лидера партии Райвиса Дзинтарса, журналистку и фитнес-тренера Марту Дзинтаре.
"Она английский филолог с прекрасным знанием языка, пониманием языка, была журналистом", - хвалит свою помощницу Зиле.
"Да, она жена Райвиса Дзинтарса, но она лояльный партии человек, что важно для политической деятельности. Надо понимать, что ваши помощники или ваши советники придерживаются одинаковых идеологических взглядов, потому что в противном случае вас могут заманить, не зная всех вещей, над которыми вы работаете, в ситуации, что вы начинаете отстаивать какую-то другую идеологию в своей деятельности. Потому что понятно, что я представляю семью европейских консерваторов и реформистов, и я должен опираться на людей, которых я знаю, которые профессионалы в своих областях и которые помогают мне выполнять эту работу политика".
У Зиле в Европарламенте есть уже 20-летний опыт, а представитель "Для развития Латвии" Ивар Иябс пять лет назад был одним из новичков. В Брюсселе одним из двух его помощников является Петерис Винькелис, который до этого два созыва помогал Сандре Калниете. А в Риге Иябсу помогают основатель партии, баскетбольный функционер, чье имя фигурировало в связи со многими скандалами, Эдгар Яунупс, а также его сестра Даце Барга. Местным помощником сравнительно недавно стал и руководитель Молодежного отдела "Для развития Латвии" Кристиан Василевскис.
Барга утверждает, что все местные помощники реально работают в бюро - в том числе и общественно активный Яунупс, поскольку если бы этого не было, ЕП бы это рано или поздно констатировал.
"Да, у нас была проверка в прошлом или позапрошлом году, где проверяли, работаем ли мы с Эдгаром Яунупсом здесь и как. Мы должны были предъявить доказательства своей работы. (...) Это был запрос по электронной почте, и нам дали такой срок на полгода с момента запроса, о чем нужно было предоставить различные доказательства нашей работы. Там электронные письма, переписки, какие-то мероприятия тем временем были, были и группы организованные - это мы все и показали", - рассказывает помощница Иябса.
Два помощника в Брюсселе и три в Риге есть и у депутата от "Согласия" Нила Ушакова. Среди его местных помощников нашлось место родственникам членов партии - Марина Усова-Каменецкая является дочерью и сестрой депутатов Рижской думы Михаила и Андрея Каменецких соответственно.
А в качестве поставщика услуг осенью 2022 года на несколько месяцев был привлечен давний друг Ушакова, журналист Дмитрий Лычковский, ранее также находившийся в скандальном списке консультантов Rīgas satiksme. Почему он был нанят и сколько получал за работу, Ушаков не раскрывает:
"Я то, каким образом мы организуем свою работу, позволю себе все-таки оставить в нашем внутреннем пользовании. (...) Организация труда, в каком виде она происходит, при всем уважении, но я оставлю это как коммерческую тайну. (...) Мне кажется, у меня фантастическая команда, в которой есть люди, которых я знаю уже десятки лет. И те результаты, которых, на мой взгляд, мне удалось добиться, конечно, в ограниченном объеме, но по крайней мере каких-то, работая в ЕП, - это в очень большой степени их прямая заслуга. Каким образом мы достигли этого успеха, каким образом организовали работу детально - все-таки оставим это в нашем ведении".
Ушаков утверждает, что уже сейчас прозрачность ЕП достаточно велика и все могут видеть людей и предприятия, которых нанимает депутат. Правда, на сайте ЕП бывших помощников депутатов или поставщиков услуг и не видно - как убедились в De Facto, такая информация содержится лишь в архивах, созданных по частной инициативе.
В новом созыве ЕП ограничат число разрешенных депутату местных помощников. В дальнейшем таких может быть не более 10. Как уже отмечалось, из латвийских депутатов этот порог до сих пор умудрилась превысить лишь Жданок, для которой это последний созыв.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!