В выборах президента Литвы приняли участие 59% голосующих

В воскресенье проголосовали 47,78% имеющих право голоса, 11,59% проголосовали на прошедшем на этой неделе предварительном голосовании.

Это самая высокая активность избирателей в первом туре президентских выборов в Литве с 1997 года, когда проголосовали 71,45% избирателей. Пять лет назад в первом туре президентских выборов приняли участие 56,45% имеющих право голоса.

Ранее сообщалось, что в Литве в воскресенье прошли президентские выборы.

Начался подсчет голосов. Окончательные результаты ожидаются после полуночи.

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