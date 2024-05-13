Россия пытается взломать телефоны британских солдат-союзников в Эстонии

Для кибершпионажа используются дроны, оснащенные разведывательной электроникой, и портативные антенны для телефонов. Сигнальщик эскадрильи ВВС Великобритании, принимавший участие в боевых учениях на учебном полигоне Нурмси в прошлые выходные, рассказал The Times, что основные угрозы личным мобильным телефонам заключаются в определении географического местоположения и получении необходимой информации с устройства.

«Обычно, как это было видно во время операции Herrick (общее название всех британских операций в Афганистане в 2002-2014 годах - прим. ред.), они пытаются получить личные контакты, связанные с домом, и затем использовать их против нас. Они стараются использовать все доступные им возможности», - отметил британский военный.

"Поэтому опять-таки очень важно придерживаться указаний сверху", - добавил солдат. Британские военнослужащие должны оставлять личные телефоны в казармах во время учений и боевых тренировок. Также им никогда не разрешается размещать в Интернете то, что может быть связано с подробностями их работы. На телефонах должна быть отключена функция геолокации.

В последние годы Россию неоднократно обвиняли во взломе телефонов солдат-союзников НАТО. В 2017 году солдаты, базировавшиеся в Тапа, заметили, что незадолго до прибытия союзных войск с их телефонов исчезли контакты.

Расследование показало, что российские войска использовали переносную антенну для доступа к телефонам в этом районе, получая данные с устройств и частично удаляя их. После этого инцидента всем солдатам на военной базе пришлось вынуть SIM-карты из своих телефонов и пользоваться Интернетом только в защищенных точках подключения.

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