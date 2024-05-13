На территории Балдонского санатория обнаружены беженцы

В результате реакции Кекавского краевого самоуправления и VUGD на информацию о задымлении на территории санатория в Балдоне были обнаружены 12 беженцев сирийского, афганского и другого происхождения, которые были задержаны. Угрозы безопасности для жителей региона в данный момент нет, сообщили в самоуправлении.
Утром 13 марта муниципальные полицейские Кекавского края вместе с VUGD в здании Балдонского санатория, реагируя на вызов на задымление, обнаружили 12 мигрантов, которые были задержаны, а дальнейшие действия с ними проведет Государственная погранохрана. Задымление, возможно, возникло из-за того, что люди в здании пытались согреться.
"В ходе работы совместно с муниципальной полицией края мы убедились, что сейчас никаких рисков безопасности в окрестностях санатория и крае нет", - подтвердили местные власти.
Кекавская краевая дума уже давно проявляет инициативу по приобретению и приведению в порядок территории Балдонского санатория, который сейчас находится в частной собственности.
"И это еще один стимул работать над тем, чтобы территория санатория наконец была приведена в порядок и чтобы такие ситуации не повторялись", - говорится в сообщении.
Сотрудники муниципалитета находятся на связи с владельцем территории, они проследят, чтобы территория была ограничена и чтобы подобное не повторялось. Кроме того, будет оценена ответственность владельцев в связи с происходящим, а также будут обеспечены регулярные патрули полиции для безопасности жителей.
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