На территории Балдонского санатория обнаружены беженцы

Утром 13 марта муниципальные полицейские Кекавского края вместе с VUGD в здании Балдонского санатория, реагируя на вызов на задымление, обнаружили 12 мигрантов, которые были задержаны, а дальнейшие действия с ними проведет Государственная погранохрана. Задымление, возможно, возникло из-за того, что люди в здании пытались согреться.

"В ходе работы совместно с муниципальной полицией края мы убедились, что сейчас никаких рисков безопасности в окрестностях санатория и крае нет", - подтвердили местные власти.

Кекавская краевая дума уже давно проявляет инициативу по приобретению и приведению в порядок территории Балдонского санатория, который сейчас находится в частной собственности.

"И это еще один стимул работать над тем, чтобы территория санатория наконец была приведена в порядок и чтобы такие ситуации не повторялись", - говорится в сообщении.

Сотрудники муниципалитета находятся на связи с владельцем территории, они проследят, чтобы территория была ограничена и чтобы подобное не повторялось. Кроме того, будет оценена ответственность владельцев в связи с происходящим, а также будут обеспечены регулярные патрули полиции для безопасности жителей.

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