В США умер первый пациент с генно-модифицированной свиной почкой

Слайман перенес трансплантацию свиной почки в больнице штата Массачусетс в марте 2024 года и был выписан всего через две недели. Хирурги предсказывали, что пересаженная почка прослужит не менее двух лет.

В 2018-м ему уже пересадили человеческую почку, однако пять лет спустя появились проблемы в ее работе. Поэтому ему решили пересадить почку свиньи, в которой гены животного заменили на человеческие.



"Огромные усилия врачей подарили нашей семье еще семь недель с Риком, воспоминания о которых навсегда останутся в наших умах и сердцах", - говорится в заявлении семьи Слайман.

В больнице заявляют, что нет никаких признаков того, что смерть Слаймана является результатом проведенного вмешательства.



Ранее американские хирурги проводили подобные эксперименты только с людьми, у которых была констатирована смерть мозга: функционирование организма поддерживали системы жизнеобеспечения.



"После пересадки Рик сказал, что одной из причин, по которой он пошел на эту процедуру, было желание дать надежду тысячам людей, которым нужна пересадка, чтобы выжить. Рик достиг этой цели, и его надежда и оптимизм сохранятся навсегда", - заявляет семья усопшего.

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