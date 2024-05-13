Премьер Швеции разрешил размещение ядерного оружия в условиях военного времени

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в понедельник, 13 мая, что готов разрешить размещение ядерного оружия на территории своей страны в условиях военного времени.
Ожидается, что в июне парламент Швеции проголосует за Соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) с Соединенными Штатами, которое предоставит США доступ к военным базам в Швеции и позволит им размещать склады военной техники и оружия на территории страны.
После полномасштабного вторжения России в Украину Швеция отказалась от своего двухвекового нейтралитета и в марте вступила в НАТО. Однако в последние недели раздавались требования включить в DCA пункт, который четко запрещает размещение ядерного оружия на территории Швеции.
Правительство неоднократно заявляло, что в таком запрете нет необходимости, поскольку в Швеции существует широкий консенсус по вопросу ядерного оружия, а парламент принял решение, запрещающее размещение ядерного оружия в мирное время.
Однако в интервью шведскому радио в понедельник Кристерссон заявил, что в военное время ситуация будет совершенно иной и все будет зависеть от хода событий.
"В худшем случае демократические страны в нашей части мира должны иметь максимальную возможность защитить себя от стран, которые могут угрожать нам ядерным оружием", - подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что решение о размещении ядерного оружия в стране будет принимать Швеция, а не США.
При этом Кристерссон указал, что членство в НАТО необходимо именно для того, чтобы подобные ситуации не возникали. Если бы Украина была членом НАТО, Россия не напала бы на нее, добавил глава шведского правительства.
Социал-демократы, которые находились у власти, когда Стокгольм подал заявку на членство в НАТО, заявили тогда, что Швеция выразит "односторонние возражения" против постоянного размещения ядерного оружия и военных баз на территории страны.
И Норвегия, и Дания, которые уже давно являются членами НАТО, отказались разрешить размещение на своей территории постоянных военных баз или ядерного оружия других стран.
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