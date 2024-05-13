Премьер Швеции разрешил размещение ядерного оружия в условиях военного времени

Ожидается, что в июне парламент Швеции проголосует за Соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA) с Соединенными Штатами, которое предоставит США доступ к военным базам в Швеции и позволит им размещать склады военной техники и оружия на территории страны.

После полномасштабного вторжения России в Украину Швеция отказалась от своего двухвекового нейтралитета и в марте вступила в НАТО. Однако в последние недели раздавались требования включить в DCA пункт, который четко запрещает размещение ядерного оружия на территории Швеции.

Правительство неоднократно заявляло, что в таком запрете нет необходимости, поскольку в Швеции существует широкий консенсус по вопросу ядерного оружия, а парламент принял решение, запрещающее размещение ядерного оружия в мирное время.

Однако в интервью шведскому радио в понедельник Кристерссон заявил, что в военное время ситуация будет совершенно иной и все будет зависеть от хода событий.