Командир Земессардзе раскрыл, в чем может быть стратегическая цель России

Главной стратегической целью России, возобновившей наступление в Харьковской области, по-прежнему может быть полная оккупация четырех регионов Украины, заявил во вторник, 14 мая, командир Земессардзе бригадный генерал Каспарс Пуданс.
Российский диктатор Владимир Путин после первых месяцев войны подписал приказ о включении Донецка, Херсона, Луганска и Запорожья в состав России.
Эти районы не полностью оккупированы, и, соответственно, по оценке Пуданса, именно их захват все еще может быть главной стратегической целью России, а возобновление наступления на Харьков направлено на то, чтобы Украина оттянула часть своих сил с текущего фронта, сделав свои позиции там более уязвимыми.
По оценке командира Земессардзе, в целом Харьков остается неприступной целью для россиян, по крайней мере с теми ресурсами, которые там сейчас сосредоточены. По его мнению, Россия и сама это понимает, но ее цель - не взять город, а заставить Украину разделить свои военные ресурсы.
По мнению Пуданса, Россия сейчас пользуется нехваткой оружия в Украине, вызванной Западом, чтобы еще больше расширить фронт, вынуждая украинцев выбирать, сражаться ли им за каждый метр территории или в какой-то степени экономить ресурсы.
На северо-восточном фронте Россия использует свои сильные стороны - авиацию и артиллерию со своей территории, которые являются труднодостижимыми целями для украинцев, не в последнюю очередь потому, что некоторые западные страны все еще вводят ограничения на использование своих боеприпасов на российской территории.
Эксперт надеется, что Украина сможет мобилизоваться и более тщательно подготовить оборонительные позиции в глубине своей территории под Харьковом.
Что касается соотношения сил, то Пуданс признал, что российская сторона имеет перевес в численности и то же самое касается вооружения, особенно артиллерии. Украина сильнее в использовании беспилотников, но эти средства не обладают такой огневой мощью. Между тем новые поставки американского оружия пока не очень заметны на линии фронта.
Что касается решения Путина заменить министра обороны Сергея Шойгу бывшим первым вице-премьером Андреем Белоусовым, то, по мнению Пуданса, этот выбор свидетельствует о подготовке к затяжной войне, большем акценте на расширении военной промышленности и подчинении экономики потребностям войны.
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