Командир Земессардзе раскрыл, в чем может быть стратегическая цель России

Российский диктатор Владимир Путин после первых месяцев войны подписал приказ о включении Донецка, Херсона, Луганска и Запорожья в состав России.

Эти районы не полностью оккупированы, и, соответственно, по оценке Пуданса, именно их захват все еще может быть главной стратегической целью России, а возобновление наступления на Харьков направлено на то, чтобы Украина оттянула часть своих сил с текущего фронта, сделав свои позиции там более уязвимыми.

По оценке командира Земессардзе, в целом Харьков остается неприступной целью для россиян, по крайней мере с теми ресурсами, которые там сейчас сосредоточены. По его мнению, Россия и сама это понимает, но ее цель - не взять город, а заставить Украину разделить свои военные ресурсы.

По мнению Пуданса, Россия сейчас пользуется нехваткой оружия в Украине, вызванной Западом, чтобы еще больше расширить фронт, вынуждая украинцев выбирать, сражаться ли им за каждый метр территории или в какой-то степени экономить ресурсы.