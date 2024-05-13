"Россияне просто зашли пешком". Как армии РФ удалось захватить села около Волчанска в Харьковской области и что там происходит

Он показывает мне видео с беспилотника, снятое несколько дней назад. На нем видно, как небольшие колонны российских войск просто переходят границу, не встречая сопротивления.

По его словам, официальные лица утверждали, что оборонительные сооружения возводятся — и на это идут огромные средства, но по его мнению на самом деле их просто не было. «Это была или преступная халатность, или коррупция. Это был не провал. Это было предательство».

Россия наносит по Волчанску артиллерийские и бомбовые удары Фото: BBC

Все понимали, что вторжение в Харьковскую область, вероятно, произойдет. И украинская, и западная разведка знали, что по ту сторону границы Россия наращивает силы — по оценкам, там находились до 30 тысяч военнослужащих.

Владимир Путин также публично заявил о своей цели создать буферную зону в Харьковской области, чтобы защитить российскую территорию от ударов украинской артиллерии.

Но, похоже, Украина оказалась к этому не готовой — несмотря на официальные заявления.

Денис беседует со мной из харьковского парка. Через час он со своими бойцами вернется на передовую недалеко от Волчанска, всего в 5 км от российской границы, говорит он.

По некоторым сообщениям, российские войска уже вышли на окраины города. Денис опасается, что Волчанск скоро снова может оказаться в руках россиян.

Жителей Волчанска и близлежащих деревень вывозят на автобусах в безопасное место Фото: BBC