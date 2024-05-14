В Латвии задержан сторонник ИГИЛ: изъяты тротил и боеприпасы

2 мая этого года Служба государственной безопасности (VDD) задержала негражданина Латвии по подозрению в подготовке к терроризму и распространении среди других лиц материалов, призывающих к терроризму.
22 апреля этого года было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 79.4 и части первой статьи 79.6 Уголовного закона.
Спецслужба установила, что мужчина активно ведет переписку с группами, поддерживающими экстремизм и терроризм, в мессенджере Telegram, где распространяет идеологические материалы террористических организаций, а также различные инструкции по совершению террористических актов.
2 мая помимо задержания VDD провело уголовно-процессуальные мероприятия по месту жительства задержанного в Риге.
В ходе них для дальнейшего исследования были изъяты несколько носителей информации, заметки, документы, а также взрывчатое вещество тротил и боеприпасы.
Подозреваемый был заключен под стражу. В настоящее время VDD продолжает расследование и будет предоставлять дополнительную информацию о ходе уголовного процесса.
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