В Латвии задержан сторонник ИГИЛ: изъяты тротил и боеприпасы

22 апреля этого года было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 79.4 и части первой статьи 79.6 Уголовного закона.

Расследование VDD установило, что мужчина поддерживает идеологию террористической группировки ИГИЛ.

Спецслужба установила, что мужчина активно ведет переписку с группами, поддерживающими экстремизм и терроризм, в мессенджере Telegram, где распространяет идеологические материалы террористических организаций, а также различные инструкции по совершению террористических актов.

2 мая помимо задержания VDD провело уголовно-процессуальные мероприятия по месту жительства задержанного в Риге.

В ходе них для дальнейшего исследования были изъяты несколько носителей информации, заметки, документы, а также взрывчатое вещество тротил и боеприпасы.

Подозреваемый был заключен под стражу. В настоящее время VDD продолжает расследование и будет предоставлять дополнительную информацию о ходе уголовного процесса.

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