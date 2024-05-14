Вт, 14.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В результате столкновения автомобиля с автобусом погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Авария. Иллюстравтное фото
Авария. Иллюстравтное фото Фото: Pixabay

В понедельник, 13 мая, на Лиепайском шоссе возле Кальки в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб человек.

В 18:33 Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию о том, что на шоссе в Валгундской волости Елгавского края произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии автомобиль оказался в кювете. Пожарные с помощью гидравлического инструмента извлекли из машины погибшего.

Авария вызвала сложности в движении по Лиепайскому шоссе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх