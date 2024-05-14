В результате столкновения автомобиля с автобусом погиб человек

В понедельник, 13 мая, на Лиепайском шоссе возле Кальки в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погиб человек.
В 18:33 Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию о том, что на шоссе в Валгундской волости Елгавского края произошло дорожно-транспортное происшествие.
В результате аварии автомобиль оказался в кювете. Пожарные с помощью гидравлического инструмента извлекли из машины погибшего.
Авария вызвала сложности в движении по Лиепайскому шоссе.
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