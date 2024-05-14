Ющенко прокомментировал задержку США в предоставлении помощи Украине

Нехватка боеприпасов, из-за чего хуже вооруженные украинские военнослужащие были вынуждены отступить из нескольких поселков, вызвала опасения среди западных союзников Украины о возможности Киева отразить вторжение России, сказал экс-президент.

Таким образом, Путину был дан сигнал "атаковать, разрушать инфраструктуру, бушевать по всей Украине", пояснил Ющенко.

"И, конечно, подрывается приверженность людей по всему миру, которые выступают за Украину и поддерживают ее", - сказал экс-президент, который находится в Филадельфии, чтобы выступить на мероприятии Всемирного совета по международным делам.

По его словам, задержка в предоставлении помощи Украине "не является фатальной", но украинские военные планировщики были вынуждены пересмотреть кампанию этого года.

Ющенко поддержал позицию нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по поводу войны и отметил, что ни один украинский политик не согласится отдать территории, чтобы закончить войну.

Со стороны США и Европы было бы большой ошибкой ждать мира от такого соглашения, более того, это только воодушевит Путина, пояснил экс-президент.

Это "даст Путину пять или семь лет, чтобы укрепиться и потом начать это разрушение снова", - предупредил Ющенко.

Резко раскритиковав задержку США с утверждением последней помощи, Ющенко признал, что благодаря поддержке Запада Украина смогла отвоевать часть оккупированных территорий.

Если союзники будут едины, то будут одержаны новые победы, отметил экс-президент Украины.

Как уже сообщалось, в конце апреля Конгресс США после длительной задержки утвердил помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов, дав возможность возобновить поставки вооружения Киеву.

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