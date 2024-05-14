Во Франции два сотрудника тюрьмы убиты при нападении на фургон с заключенным

Два сотрудника тюрьмы были убиты в результате вооруженного нападения на тюремный грузовик на севере Франции во вторник, 14 мая, во время транспортировки заключенного из Руана в департаменте Эр. По данным французских властей, двойное убийство произошло около 11 утра по местному времени в окрестностях пункта оплаты проезда на дороге в Нормандию.

#France 🇫🇷: Armed gang members ambushed a van which transporting gang leader, Mohamed "The Fly", in #Incarville.



3 prison guards were killed and the gang leader managed to escape.



The gunmen seem to be armed with 5.56x45mm #NATO AR-15 carbine and a possible 7.62x39mm AK rifle. pic.twitter.com/4qZOIKLxQP — War Noir (@war_noir) May 14, 2024

На фургон напали несколько человек с огнестрельным оружием, и заключенному вместе с неизвестными удалось скрыться. Власти уточняют, что нападавшие находились в автомобилях Audi и BMW. Один из автомобилей был найден сожженным вскоре после атаки, место его обнаружения не уточняли.