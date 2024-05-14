Во Франции два сотрудника тюрьмы убиты при нападении на фургон с заключенным

По данным французских властей, на остановке в пути следования нескольких вооруженных человек напали на тюремный грузовик. Заключенному вместе с неизвестными удалось скрыться.
Два сотрудника тюрьмы были убиты в результате вооруженного нападения на тюремный грузовик на севере Франции во вторник, 14 мая, во время транспортировки заключенного из Руана в департаменте Эр. По данным французских властей, двойное убийство произошло около 11 утра по местному времени в окрестностях пункта оплаты проезда на дороге в Нормандию.
#France 🇫🇷: Armed gang members ambushed a van which transporting gang leader, Mohamed "The Fly", in #Incarville.— War Noir (@war_noir) May 14, 2024
3 prison guards were killed and the gang leader managed to escape.
The gunmen seem to be armed with 5.56x45mm #NATO AR-15 carbine and a possible 7.62x39mm AK rifle. pic.twitter.com/4qZOIKLxQP
На фургон напали несколько человек с огнестрельным оружием, и заключенному вместе с неизвестными удалось скрыться. Власти уточняют, что нападавшие находились в автомобилях Audi и BMW. Один из автомобилей был найден сожженным вскоре после атаки, место его обнаружения не уточняли.
Собеседник газеты Le Figaro в полиции сначала сообщил о трех погибших офицерах, позже власти уточнили, что жертв было двое. Еще три человека "серьезно ранены", заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти. "Все мои мысли - с жертвами, их семьями и коллегами", - написал он в соцсети X. Один из пострадавших, по словам следователей, находится в смертельной опасности. Сообщается также, что один из нападавших ранен.
Breaking:— Keira Connnolly (@keira_con) May 14, 2024
Diversity is our strength, lots of automatic weapons in France and Ireland it seems
Huge manhunt launched in France as gunmen kill two guards, free inmate from prison van
At least two French prison guards were shot dead at the at the Incarville tollbooth, Eure,… pic.twitter.com/yWIp08sItd
На дерзкую атаку отреагировал президент Франции
"Сегодняшнее нападение, в результате которого погибли тюремные служащие, стало шоком для всех нас. Страна поддерживает семьи, раненых и их коллег", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х. Для поимки виновных "будет сделано все возможное", добавил французский лидер.
По информации телеканала BFM TV, сбежавшему заключенному 30 лет. Несколькими днями ранее его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за серию краж из супермаркетов и магазинов в пригороде Эврё. Мужчине также предъявлено обвинение в покушении на убийство в городе Сент-Этьен-дю-Рувре и обвинение в умышленном убийстве в Марселе, совершенном в июне 2022 года.
Глава Минюста созвал оперативную группу сразу после нападения. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился мобилизовать несколько сотен полицейских. В розыске сбежавших участвуют порядка 200 полицейских, уточняет агентство AFP.
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