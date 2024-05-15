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Полиция разыскивает несовершеннолетнего Эмила Ванагса

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Полиция разыскивает несовершеннолетнего Эмиля Ванагса
Полиция разыскивает несовершеннолетнего Эмиля Ванагса Фото: Emīls Vanags.

Государственная полиция разыскивает пропавшего Эмила Ванагса 2009 года рождения, который не вернулся домой. Его местонахождение неизвестно, а мобильный телефон отключен.

Последний раз молодого человека видели вчера, 14 мая, около 17:00 в Елгаве, на улице Мейю, 9, возле Елгавской технологической средней школы.

Он был одет в темные спортивные штаны, оранжевую спортивную обувь, футболку неустановленного цвета. Рост юноши - 1,80 м, у него светлые короткие волосы.

Полиция призывает ознакомиться с фотографией пропавшего и отозваться каждого, кому известно его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

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