Спикер парламента Чечни ушел в отставку. Чем известен Лорд, ближайший соратник Кадырова

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что досрочно уходит в отставку. Он занимал пост спикера парламента республики почти девять лет. Даудов — ближайший соратник Рамзана Кадырова. Его заявление об отставке прозвучало на фоне слухов об ухудшении здоровья главы Чечни.
«После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия Председателя Парламента ЧР», — объявил Даудов (цитата по ЧГТРК «Грозный»).
Отвечая на вопрос журналистов о том, какую должность он теперь будет занимать, Даудов заявил, что его призвание — это «быть на пути Ахмата-Хаджи Кадырова» (цитата по порталу «Грозный. Информ»).
Продолжит ли Даудов после отставки руководить региональным оперштабом про проведению «специальной военной операции» (так российские власти по-прежнему называют полномасштабное вторжение в Украину), пока неясно.
Позже в телеграм-канале Кадырова был опубликован пост, из которого следует, что отставка — решение Даудова: «Но сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах».
Глава Чечни не уточнил, чем теперь будет заниматься Даудов.
Один из ближайших соратников Кадырова
Даудов относится к ближнему кругу главы Чечни Рамзана Кадырова. Как писала Би-би-си, существует несколько версий того, как Даудов получил свое прозвище — Лорд.
Самая популярная — та, которую рассказывал он сам: якобы Даудов пришел на первую встречу с Кадыровым в белой рубашке и костюме, и глава Чечни отметил, что он похож на английского лорда.
Во время второй военной кампании в Чечне Даудов был на стороне боевиков. Когда Ахмат Кадыров (отец Рамзана Кадырова) объявил об амнистии всех, кто перейдет на сторону официальной Чечни, Даудов воспользовался этой возможностью.
Он много лет работал на руководящих должностях в силовых структурах Чечни, а до назначения спикером парламента республики в июле 2015 года три года руководил администрацией Кадырова.
Согласно биографии Даудова на сайте парламента Чечни, он несколько раз организовывал успешные антитеррористические операции. В 2007 году ему было присвоено звание Героя России.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Даудов начал курировать работу регионального оперативного штаба по проведению «специальной военной операции». Летом 2023 года он получил звание генерал-майора МВД, в апреле 2024-го ему присвоили воинское звание генерал-майора.
Даудов также является президентом чеченского футбольного клуба «Ахмат». Эта должность не менее ответственная и почетная, так как глава Чечни — большой поклонник футбола и ярый болельщик грозненского футбольного клуба.
Помимо этого Даудов известен тем, что именно к нему привозят тех чеченцев, которые критикуют власти. Он провел бесчисленное количество «профилактических бесед» с недовольными и добился от них публичных извинений — эта практика давно закрепилась в Чечне.
Один из самых ярких конфликтов, на который обратили внимание СМИ, случился у Даудова с уехавшим за границу чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым.
После одного из эфиров, где Абдурахманов критиковал власть, Даудов объявил тому кровную месть, а позже на блогера было совершено покушение в Швеции. Абдурахманов выжил, а причастные к нападению на него получили тюремные сроки.
Помимо общения с людьми, которых нужно «образумить», Даудов известен определенной степенью влияния на правоохранительные органы. По данным правозащитников, Лорд играл ключевую роль в преследовании геев в Чечне в 2017 году. Из-за этого он, в частности, попал под санкции Британии как «ответственный за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне».
Слухи о болезни Кадырова
О том, на каком фоне происходит отставка Магомеда Даудова, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова
Заявление Даудова об отставке прозвучало на фоне слухов об ухудшении состоянии здоровья Кадырова, которые глава Чечни и его соратники вынуждены были опровергать, публикуя видеоролики, на которых тот занимается спортом.
Еще несколько лет назад «Новая газета» писала о «серьезном заболевании» Кадырова, которое «плохо поддается лечению, а в 30% случаев заканчивается летальным исходом». Из визуальных признаков наблюдатели обращали внимание на то, что глава региона то стремительно набирал вес, то терял.
За последние полгода Кадыров неоднократно исчезал из публичного поля и был замечен в одной из московских больниц, но его пресс-служба придумала этому объяснение. Он стал чаще уходить в отпуск и даже не появился на федеральном послании Владимира Путина в феврале этого года.
По утверждению источников «Новой газеты Европа» (объявлена нежелательной в России организацией и «иноагентом»), Кадырову диагностировали некроз поджелудочной железы. Это смертельно опасное заболевание. Поэтому тут же пошли слухи о том, кто в будущем (возможно, не очень отдаленном) сможет заменить Кадырова.
Например, чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев считает, что правдоподобными выглядят кандидатуры Даудова и депутата Госдумы Адама Делимханова. Любое из этих назначений не вызвало бы серьезных перемен в Чечне — курс остался бы примерно таким же.
Но «Новая газета Европа» уверена, что в Кремле хотят видеть следующим главой Чечни Апти Алаудинова — командира спецназа «Ахмат», который недавно получил должность в Министерстве обороны. Алаудинов грамотно говорит на русском языке, часто выступает по федеральному телевидению и рукопожатен среди политической элиты страны. Но важно, что назначение Алаудинова должно привести к перестановкам в Чечне и отстранению лиц, которые близки к Кадырову. В любом случае, решение будет принимать федеральный центр.