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СМИ: операция Фицо, пострадавшего при покушении, прошла успешно. Предполагаемый стрелок - писатель Чинтула

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Подозреваемый в покушении на Роберта Фицо
Подозреваемый в покушении на Роберта Фицо Фото: RADOVAN STOKLASA

Словацкие СМИ сообщают, что операция словацкого премьер-министра Роберта Фицо прошла успешно. Его состояние характеризуется как стабильное.

Правительство Словакии заявило, что по Фицо несколько раз стреляли в среду после заседания правительства, он был доставлен в больницу с опасными для жизни ранениями.

"Сегодня после заседания правительства в Гандлове было совершено покушение на премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо", - отметило правительство в сообщении в соцсетях.

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что полиция задержала подозреваемого. Она сказала, что правоохранительные органы предоставят более подробную информацию, когда смогут, и попросила общественность не распространять неподтвержденные слухи.

На видеозаписи с места событий был запечатлен мужчина на земле, которого удерживают несколько охранников.

Ряд словацких СМИ, в том числе журнал Plus 7 Dni, сообщают, что премьера застрелил писатель Юрай Чинтула.

Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ.

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Словацкое СМИ Aktuality.sk обозначает подозреваемого только инициалами Ю.Ч. Его возраст - 71 год.

Aktuality.sk связался с сыном подозреваемого.

Он был шокирован произошедшим, но подтвердил наличие у отца легального огнестрельного оружия.

Отец никогда открыто не говорил о нападении на какого-либо политика или убийстве политика, сказал изданию сын подозреваемого.

Он также отрицает, что отец психически болен.

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