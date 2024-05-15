СМИ: операция Фицо, пострадавшего при покушении, прошла успешно. Предполагаемый стрелок - писатель Чинтула

На видеозаписи с места событий был запечатлен мужчина на земле, которого удерживают несколько охранников.

Ряд словацких СМИ, в том числе журнал Plus 7 Dni, сообщают, что премьера застрелил писатель Юрай Чинтула.

Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ.

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Словацкое СМИ Aktuality.sk обозначает подозреваемого только инициалами Ю.Ч. Его возраст - 71 год.

Aktuality.sk связался с сыном подозреваемого.

Он был шокирован произошедшим, но подтвердил наличие у отца легального огнестрельного оружия.

Отец никогда открыто не говорил о нападении на какого-либо политика или убийстве политика, сказал изданию сын подозреваемого.

Он также отрицает, что отец психически болен.

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