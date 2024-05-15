Словацкие СМИ сообщают, что операция словацкого премьер-министра Роберта Фицо прошла успешно. Его состояние характеризуется как стабильное.
СМИ: операция Фицо, пострадавшего при покушении, прошла успешно. Предполагаемый стрелок - писатель Чинтула
BREAKING: Slovakia’s main TV news outlet reports Fico has survived the assassination attempt.— Wyatt Reed (@wyattreed13) May 15, 2024
According to TA3, Slovak Prime Minister Fico is in STABLE CONDITION and communicating after a “successful operation.”https://t.co/TZHm3PPzLU
Правительство Словакии заявило, что по Фицо несколько раз стреляли в среду после заседания правительства, он был доставлен в больницу с опасными для жизни ранениями.
"Сегодня после заседания правительства в Гандлове было совершено покушение на премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо", - отметило правительство в сообщении в соцсетях.
⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024
According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg
Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что полиция задержала подозреваемого. Она сказала, что правоохранительные органы предоставят более подробную информацию, когда смогут, и попросила общественность не распространять неподтвержденные слухи.
На видеозаписи с места событий был запечатлен мужчина на земле, которого удерживают несколько охранников.
Ряд словацких СМИ, в том числе журнал Plus 7 Dni, сообщают, что премьера застрелил писатель Юрай Чинтула.
Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ.
Чинтула открыто выражал в соцсетях ненависть к Фицо, выяснили журналисты
Словацкое СМИ Aktuality.sk обозначает подозреваемого только инициалами Ю.Ч. Его возраст - 71 год.
Aktuality.sk связался с сыном подозреваемого.
Он был шокирован произошедшим, но подтвердил наличие у отца легального огнестрельного оружия.
Отец никогда открыто не говорил о нападении на какого-либо политика или убийстве политика, сказал изданию сын подозреваемого.
Он также отрицает, что отец психически болен.
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