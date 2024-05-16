В августе в Риге пройдет фестиваль We Love The 90's

9 августа в Риге, на концертной площадке Wondersala на Андрейсале, после прошлогоднего успеха состоится уже второй грандиозный open-air фестиваль We Love The 90's. В числе участников и в этот раз – настоящие легенды танцевальной музыки, без которых не обходилась ни одна дискотека 90-х: 2 Unlimited, Dr. Alban, Nana и Culture Beat.
У многих с каждым хитом 90-х связаны самые яркие воспоминания юности с ее безбашенными вечеринками и ощущением полной свободы. Для последующих поколений музыка 90-х — это качественные и цепляющие танцевальные треки, до сих пор не теряющие своей актуальности и по-прежнему заряжающие безудержной энергией.
Фестиваль We Love The 90's — новая летняя традиция танцев под открытым небом под любимые композиции 90-ых и ностальгическое путешествие в уникальную и незабываемую эпоху. Не пропустите это событие, которое точно запомнится надолго.
В числе топ-хитов участников фестиваля: No Limit, Get Ready For This (2 Unlimited), It’s My Life, Sing Hallelujah (Dr. Alban), Lonely, Remember The Time, Dreams (Nana) и Mr. Vain, Inside Out (Culture Beat) и многие другие хиты.
Билеты можно приобрести здесь. Подробнее о фестивале на странице Wondersala.
Видео: 2 UNLIMITED - No Limit
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