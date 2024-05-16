В августе в Риге пройдет фестиваль We Love The 90's

9 августа в Риге, на концертной площадке Wondersala на Андрейсале, после прошлогоднего успеха состоится уже второй грандиозный open-air фестиваль We Love The 90's. В числе участников и в этот раз – настоящие легенды танцевальной музыки, без которых не обходилась ни одна дискотека 90-х: 2 Unlimited, Dr. Alban, Nana и Culture Beat.