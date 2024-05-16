Воскресным утром, обещавшим многим прекрасный отдых на море, в Вентспилсе в мусорном контейнере на парковке, откуда ведет тропинка к пляжу, было обнаружено тело новорожденного, возможно, недоношенного ребенка. Прошло два месяца со дня страшной находки на свалке в Гробине, когда работники, сортировавшие мусор, заметили на конвейере мертвую новорожденную девочку. Какие факторы повлияли на эти две трагедии?