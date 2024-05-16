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В Швейцарии мужчина с ножом напал на людей: пострадали шесть человек

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В Швейцарии мужчина с ножом напал на людей: пострадали шесть человек
В Швейцарии мужчина с ножом напал на людей: пострадали шесть человек Фото: EPA/Scanpix

В среду в городе Цофинген в кантоне Аргау на севере Швейцарии мужчина ранил ножом шесть человек, после чего был арестован, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Двое пострадавших получили серьезные ранения.

Нападавший также находится в больнице, где ему оказывают помощь в связи с ранениями, которые, по мнению следователей, он нанес себе сам.

Предположительно, мужчина "иностранного происхождения", ему около 40 лет. По словам полиции, он, предположительно, действовал в одиночку.

Мужчина, вооруженный "остроконечным или заточенным" металлическим оружием, сначала напал на прохожего на железнодорожной станции. Затем он ранил несколько человек, похоже, делая это без разбора, после чего вошел в один из домов.

Среди раненых - два педагога из местной школы.

Два часа спустя после длительных переговоров со специализированной командой мужчина был задержан в доме, в который вошел.

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