В Швейцарии мужчина с ножом напал на людей: пострадали шесть человек

Двое пострадавших получили серьезные ранения.

Нападавший также находится в больнице, где ему оказывают помощь в связи с ранениями, которые, по мнению следователей, он нанес себе сам.

Предположительно, мужчина "иностранного происхождения", ему около 40 лет. По словам полиции, он, предположительно, действовал в одиночку.

Мужчина, вооруженный "остроконечным или заточенным" металлическим оружием, сначала напал на прохожего на железнодорожной станции. Затем он ранил несколько человек, похоже, делая это без разбора, после чего вошел в один из домов.

Среди раненых - два педагога из местной школы.

Два часа спустя после длительных переговоров со специализированной командой мужчина был задержан в доме, в который вошел.

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