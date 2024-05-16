VDD по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержала двух человек: один из них - таксист Сидоров

Служба государственной безопасности (VDD) 13 мая задержала двух человек, в том числе ранее известного Сергея Сидорова, по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб, сообщает агентство LETA.
Уголовный процесс против них был начат 2 мая по статье Уголовного закона о шпионаже, в частности, за сбор неразглашаемой информации с намерением передать ее иностранному государству или иностранной организации напрямую или через другое лицо, сообщили в VDD.
В рамках уголовного процесса VDD провела уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и ее окрестностях.
Как свидетельствует полученная в ходе расследования информация, задержанные незаконно собирали и передавали российским спецслужбам неразглашаемую информацию о других лицах, которые в Латвии подозреваются в шпионаже и к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Один из задержанных - ранее уже обвиненный в шпионаже в пользу России Сергей Сидоров, указали в службе.
15 мая к обоим задержанным была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. VDD продолжает расследование и предоставит дополнительную информацию о его ходе по мере продвижения уголовного процесса.
Как уже сообщалось, уголовное дело, по которому в шпионаже в пользу России обвиняется таксист Сергей Сидоров, Рижский городской суд планирует рассмотреть 11 июля.
Слушания по делу начались 5 апреля, когда прокурор Зане Лодзиня зачитала обвинение. По этому делу к Сидорову была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
RUS TVNET уже сообщал, что, по версии правоохранительных органов, мужчина от имени преступной организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно и систематически собирал в Латвии информацию для передачи российским спецслужбам, угрожая интересам национальной безопасности страны.
В ходе расследования VDD выявила 23 случая шпионажа, совершенного этим человеком. Таксист регулярно передавал "Антифашистам Прибалтики" информацию о личном составе и технике вооруженных сил Латвии и стран-союзников, о стратегически важных объектах на территории Латвии, о латвийских компаниях, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.
Доступ к информации мужчине облегчала его работа таксистом, которая позволяла ему относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.
Мужчина был задержан сотрудниками VDD 15 августа 2023 года. По месту жительства таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы его прокремлевских идеологических убеждений, такие как флаги России и СССР.
Уголовный процесс в отношении этого человека выделен в отдельный процесс по делу так называемых "Антифашистов Прибалтики", в рамках которого шестерым гражданам Латвии предъявлены обвинения в руководстве преступной организацией и участии в преступлениях, совершенных этой организацией.
Речь идет о прокремлевской активистке Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Станиславе Букайне, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самульсе. Трое из них объявлены в розыск.
Дело кандидата в депутаты 14-го Сейма Инги Тухбатовой, обвиняемой в шпионаже в пользу России путем выполнения конкретных заданий для "Антифашистов Прибалтики", также выделено из общего уголовного процесса.
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