VDD по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержала двух человек: один из них - таксист Сидоров

Слушания по делу начались 5 апреля, когда прокурор Зане Лодзиня зачитала обвинение. По этому делу к Сидорову была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

RUS TVNET уже сообщал, что, по версии правоохранительных органов, мужчина от имени преступной организации "Антифашисты Прибалтики" целенаправленно и систематически собирал в Латвии информацию для передачи российским спецслужбам, угрожая интересам национальной безопасности страны.

В ходе расследования VDD выявила 23 случая шпионажа, совершенного этим человеком. Таксист регулярно передавал "Антифашистам Прибалтики" информацию о личном составе и технике вооруженных сил Латвии и стран-союзников, о стратегически важных объектах на территории Латвии, о латвийских компаниях, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии.

Доступ к информации мужчине облегчала его работа таксистом, которая позволяла ему относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов.

Мужчина был задержан сотрудниками VDD 15 августа 2023 года. По месту жительства таксиста было обнаружено несколько носителей информации, а также символы его прокремлевских идеологических убеждений, такие как флаги России и СССР.

Уголовный процесс в отношении этого человека выделен в отдельный процесс по делу так называемых "Антифашистов Прибалтики", в рамках которого шестерым гражданам Латвии предъявлены обвинения в руководстве преступной организацией и участии в преступлениях, совершенных этой организацией.

Речь идет о прокремлевской активистке Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Станиславе Букайне, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самульсе. Трое из них объявлены в розыск.

Дело кандидата в депутаты 14-го Сейма Инги Тухбатовой, обвиняемой в шпионаже в пользу России путем выполнения конкретных заданий для "Антифашистов Прибалтики", также выделено из общего уголовного процесса.

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