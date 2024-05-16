В Ирландии арестован латвиец: его обвиняют в выращивании и распространении марихуаны

12 мая Юршу обвинили в выращивании и распространении марихуаны, недобросовестном использовании электроэнергии и преступном повреждении потолка. 13 мая ему были предъявлены дополнительные обвинения в хранении преступного имущества и наркотиков класса А.

Римкевичусу предъявлены обвинения в хранении поддельных паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, выращивании и распространении марихуаны, хранении наркотиков, мошенническом использовании электричества, повреждении потолка и вождении без страховки.

Сообщается, что все нарушения были выявлены 12 мая. Представитель полиции выступил против освобождения обвиняемых под залог.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили суду, что марихуана была выращена по адресу в городе Марафелт. Пока сотрудники правоохранительных органов находились по этому адресу, Юрша проезжал мимо на велосипеде, и гражданский житель сообщил полицейским, что ранее видел, как он входил и выходил из дома.

Сотрудники полиции сообщили суду, что Юрша известен миграционным органам под другим именем. Офицер подтвердил, что личность мужчины еще полностью не установлена.