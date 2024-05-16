В Ирландии арестован латвиец: его обвиняют в выращивании и распространении марихуаны

Суд города Дерри в Северной Ирландии постановил взять под стражу двоих мужчин, обвиняемых в выращивании марихуаны, отклонив просьбы об освобождении под залог. Обвинения предъявлены гражданину Латвии Скирманту Юрше (34 года) и гражданину Литвы Паулюсу Римкевичусу (36 лет), которые оба не имеют постоянного места жительства, сообщает портал Baltic Ireland со ссылкой на местные СМИ.
12 мая Юршу обвинили в выращивании и распространении марихуаны, недобросовестном использовании электроэнергии и преступном повреждении потолка. 13 мая ему были предъявлены дополнительные обвинения в хранении преступного имущества и наркотиков класса А.
Римкевичусу предъявлены обвинения в хранении поддельных паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, выращивании и распространении марихуаны, хранении наркотиков, мошенническом использовании электричества, повреждении потолка и вождении без страховки.
Сообщается, что все нарушения были выявлены 12 мая. Представитель полиции выступил против освобождения обвиняемых под залог.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили суду, что марихуана была выращена по адресу в городе Марафелт. Пока сотрудники правоохранительных органов находились по этому адресу, Юрша проезжал мимо на велосипеде, и гражданский житель сообщил полицейским, что ранее видел, как он входил и выходил из дома.
Сотрудники полиции сообщили суду, что Юрша известен миграционным органам под другим именем. Офицер подтвердил, что личность мужчины еще полностью не установлена.
Он сообщил, что в ходе расследования по его адресу было обнаружено 8000 евро и почти 8000 фунтов наличными.
Адвокат Юрши Шинейд Роган заявила, что доказательства, связывающие ее клиента с адресом, не очень убедительны. Сам обвиняемый свою причастность отрицал и утверждал, что просто проезжал мимо. Защита просила освободить обвиняемого под залог, заявив, что Юрша ранее не имел судимости и имеет право на презумпцию невиновности.
Суд отклонил ходатайство об освобождении под залог двух обвиняемых, ссылаясь на риск побега и дальнейших правонарушений, и сообщил, что они имеют право подать апелляцию в Верховный суд.
Суд постановил, что оба останутся под стражей и 5 июня предстанут перед мировым судом Марафелта удаленно.
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