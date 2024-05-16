На параде 9 мая, или так называемого Дня Победы, рядом с российским диктатором находились участники войны, начатой Россией против Украины, получившие звание "Героя России". Двое из них служили в частях, которые Украина обвиняет в совершении военных преступлений.
За спиной Путина сидели военнослужащие 55-й отдельной мотострелковой бригады и 76-й дивизии ВДВ, сообщает российское независимое издание "Агентство".
В начале полномасштабного российского вторжения 55-я отдельная мотострелковая бригада около месяца удерживала в подвале школы около 350 жителей села Ягодное Черниговской области. А вот бойцы 76-й дивизии ВДВ были в числе подразделений, оккупировавших город Буча Киевской области и совершивших там серию злодеяний.