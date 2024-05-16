Видео Под Адажи женщина зарезала сожителя. Жители говорят, что он заставлял ее снимать интимные видео

Район тихий и спокойный, большого количества прохожих передаче встретить не удалось, однако те, с кем удалось поговорить, оказались наслышаны о происшествии. Истории схожие - супруги употребляли одурманивающие вещества. "Непонятно, она будто была наркоманкой, а будто бы что-то еще", - говорит местный житель.

Женщина, которая вышла на прогулку с собаками, говорит, что отношения пары были не самыми гладкими. "Он наркоман. Он сильно над ней издевался, пристрастил ее к наркотикам. Они все время что-то снимали на видео, он на нее сильно давил, чтобы она показывала всякое".

По рассказам жителей, мужчина якобы велел женщине снять видео интимного содержания. "Он довел ее до такого состояния, что дальше некуда… Насколько я слышала, она была под наркотиками, поэтому прошло больше часа, прежде чем она протрезвела... Только тогда она пошла к соседке, потому что она работает в медицинской сфере. Соседка констатировала, что горло [у мужчины было] перерезано от одного уха до другого. Все было залито кровью".

Правоохранители сообщают, что в отношении 24-летней женщины возбуждено уголовное дело. Убитому мужчине было 37 лет. Полиция пока не комментирует прозвучавшие утверждения о принудительной съемке порнографических видеоматериалов.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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