Синоптики радуют прогнозом погоды на выходные

Согласно предварительным данным, 16 мая в Латвии началось метеорологическое лето. Оно наступает, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +15 градусов в течение пяти дней подряд, начиная с первого из этих дней.

В субботу будет преимущественно солнечно, во второй половине дня и вечером в Курземе и Земгале возможны кратковременные ливни и грозы. В воскресенье по всей стране возможны локальные грозовые дожди, местами с градом и сильными порывами ветра.

Температура воздуха ночью составит +7...+14 градусов, максимальная температура днем в субботу и воскресенье - до +22...+26 градусов, на побережье - до +20 градусов.

Согласно последним прогнозам, на следующей неделе ожидаются отдельные жаркие дни, возможны дожди и грозы.

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