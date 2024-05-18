Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, подписал закон о мобилизации заключенных, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной рады.

Согласно документу, некоторые категории осужденных и заключенных в Украине смогут на добровольной основе пойти в армию по контракту на период военного положения. За это им будет положено условно-досрочное освобождение, но мобилизоваться в армию смогут не все, решение будет выносить суд.

В Минобороны Украины поясняли, что мобилизованные заключенные будут служить в спецподразделениях. Для их зачисления потребуется заключение военно-врачебной комиссии и согласие командира принять таких бойцов.

Убийц на военную службу не возьмут

В армию не смогут мобилизовать лиц, отбывающих наказание или осужденных за преступления против национальной безопасности, за умышленные убийства двух или более лиц, уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности и за особые тяжкие коррупционные преступления.