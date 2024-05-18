Чемпионат мира по хоккею: сборная Латвии заявила еще двух игроков

До сих пор сборной Латвии были заявлены два из трех приехавших на чемпионат вратарей - Элвис Мерзликин и Кристерс Гудлевскис. В свою очередь в защите были заявлены семь из восьми взятых с собой игроков.

22-летний Витолс до сих пор сборную Латвии на чемпионатах мира не представлял, в свою очередь 24-летний Бергманис в рядах сборной был на двух прошлых чемпионатах и помог сборной в прошлом году завоевать бронзовые медали.

Заявка Витолса означает, что сборная Латвии потеряла надежды привлечь в состав голкипера клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс" Артура Шилова, который в прошлом году был признан лучшим вратарем турнира и MVP или самым ценным игроком турнира.

Из игроков, которые вместе со сборной Латвии отправились на проходящий в Чехии чемпионат мира, вне заявки остался лишь 20-летний Мартин Лавиньш.

Напомним, в субботу в 13:20 сборная Латвии встретится со сборной Швеции, затем 19 мая команда Харийса Витолиньша сыграет против Словакии, а в заключительном матче группового турнира Латвия сыграет против США.

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