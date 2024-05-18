Стрельба в Афганистане: убиты несколько туристов, среди раненых - гражданин Литвы

Перестрелка произошла в городе Бамиан в пятницу вечером. Четыре иностранца и три афганца были ранены, сообщил представитель МВД, не назвав национальности убитых и раненых иностранцев.

МИД Испании подтвердил, что трое убитых иностранцев и один раненый - граждане Испании.

Кроме того, были ранены иностранцы из Норвегии, Австралии и Литвы.

Службы безопасности в связи с этим нападением задержали четырех человек.

Правительство талибов Афганистана "решительно осуждает это преступление, выражает глубокие соболезнования семьям погибших и заверяет, что все виновные будут найдены и наказаны", - заявил представитель Министерства внутренних дел.

Бамиан, в котором находились огромные статуи Будды, взорванные в 2001 году талибами, является главным туристическим объектом Афганистана.

Правительство талибов пока официально не признано ни одной страной, но оно поощряет иностранный туризм. В целом в стране улучшилась безопасность после того, как талибы в 2021 году свергли поддерживаемое западом правительства, Афганистан посещает все больше туристов.

После возвращения талибов к власти нападения на иностранцев с человеческими жертвами в Афганистане стали редкостью.

В регионе Бамиан проживают преимущественно представители шиитской общины хазарейцев. Это исторически преследуемое религиозное меньшинство неоднократно подвергалось нападениям со стороны джихадистской группировки "Исламское государство", которая считает их еретиками.

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