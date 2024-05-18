Стрельба в Афганистане: убиты несколько туристов, среди раненых - гражданин Литвы

В пятницу в результате перестрелки в популярном туристическом месте в центральной части Афганистана погибли четыре человека, в том числе три иностранных туриста и один афганец, сообщает AFP со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Перестрелка произошла в городе Бамиан в пятницу вечером. Четыре иностранца и три афганца были ранены, сообщил представитель МВД, не назвав национальности убитых и раненых иностранцев.
МИД Испании подтвердил, что трое убитых иностранцев и один раненый - граждане Испании.
Кроме того, были ранены иностранцы из Норвегии, Австралии и Литвы.
Службы безопасности в связи с этим нападением задержали четырех человек.
Правительство талибов Афганистана "решительно осуждает это преступление, выражает глубокие соболезнования семьям погибших и заверяет, что все виновные будут найдены и наказаны", - заявил представитель Министерства внутренних дел.
Бамиан, в котором находились огромные статуи Будды, взорванные в 2001 году талибами, является главным туристическим объектом Афганистана.
Правительство талибов пока официально не признано ни одной страной, но оно поощряет иностранный туризм. В целом в стране улучшилась безопасность после того, как талибы в 2021 году свергли поддерживаемое западом правительства, Афганистан посещает все больше туристов.
После возвращения талибов к власти нападения на иностранцев с человеческими жертвами в Афганистане стали редкостью.
В регионе Бамиан проживают преимущественно представители шиитской общины хазарейцев. Это исторически преследуемое религиозное меньшинство неоднократно подвергалось нападениям со стороны джихадистской группировки "Исламское государство", которая считает их еретиками.
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