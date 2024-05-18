ISW: Армия РФ совершила военные преступления в недавно оккупированных селах под Харьковом

В пятницу, 17 мая, прокуратура Харькова возбудила уголовное дело по факту возможной казни российскими военными гражданского лица, прикованного к инвалидной коляске, в Волчанске.

Власти Харькова также обвиняют российских солдат в том, что в качестве заложников они держат в подвалах по меньшей мере 40 мирных жителей. Заложников используют в качестве живого щита.

Сергей Бловинов, начальник Харьковского окружного следственного управления, заявил, что российские силы держат в плену 35-40 мирных жителей в подвале рядом с российским командным пунктом в Волчанске и, по сути, используют мирных жителей в качестве живого щита, что является явным нарушением Женевской конвенции.

Украинский полицейский из Волчанска рассказал Wall Street Journal, что российские снайперы расстреляли украинских полицейских, пытавшихся эвакуировать мирных жителей.

Тем временем министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил 16 мая, что российская армия не допускает эвакуацию жителей и удерживает гражданских в плену в подвалах в северной части Волчанска. Чиновник также сообщил, что российские оккупанты начали казнить мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил в пятницу, что наступление России в Харьковской области в этом месяце может быть лишь "первой волной" и что российская армия может стремиться захватить Харьков.

Зеленский заявил, что ситуация в Харьковской области, где Россия захватила несколько сел, находится "под контролем", но "не стабилизировалась" после того, как Украина направила туда подкрепление.

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