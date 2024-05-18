Смилтенс также раскритиковал действующую власть, поскольку непонятно, куда она движется. "Создается впечатление, что кто-то пьяный шел по дороге и бросался из одной канавы в другую", - сказал Смилтенс.

По его словам, если решено сносить памятники, если приняты решения по языковому вопросу, если начаты реформы, все это следует довести до конца. Смилтенс отметил, что если этого не сделать, будущее Латвии будет окутано туманом.

Председатель правления LRA также упомянул скандал с частными самолетами, который считается прекрасным примером бюрократии, поскольку возникло желание создать новые инструкции и правила о том, как можно или нельзя использовать частные самолеты.

Он отметил, что примером с полетами Кариньша на спецрейсах "Новое Единство" дало сигнал всему чиновничеству Латвии о том, что если будут приняты неправильные и незаконные политические решения, отвечать будут не политики, а госслужащие.

"Насколько госслужащие смогут безопасно работать, уверенно принимать решения, верить политикам в то, что их потом не свергнут, зависит от того, насколько быстрой, динамичной будет наша страна, или будет ли там большая бюрократия, где госслужащие будут десятикратно перестраховываться", - заявил он.

В субботу проходит пятый съезд LRA, на котором обсуждаются предложения по укреплению военной, экономической и гражданской безопасности Латвии.

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