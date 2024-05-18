Сделка по президентским выборам была грубой торговлей, где "Новое Единство" купила президентское кресло у члена Вентспилсской думы Айвара Лембергса, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", предложив взамен места в правительстве, несмотря на предвыборные обещания и красные линии, высказался в субботу, 18 мая, председатель правления Латвийского объединения регионов (LRA) Эдвард Смилтенс на съезде партии.
Он подчеркнул, что при формировании правительства бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша не было известно, что оно было лишь временным и что лидеры сразу после выборов, обещая работать, в первые дни готовились, как "перелетные птицы к отправлению в теплые края". Смилтенс пояснил, что второе правительство Кариньша представляло собой временную транзитную зону, комфортабельный "VIP-зал" аэропорта, где "ожидали его рейса 8 июня в Брюссель".
Председатель правления LRA заявил, что в настоящее время "Объединенный список список" является второй по величине оппозиционной партией в Сейме из-за "печально известного" соглашения о президентских выборах 10 мая. Смилтенс утверждал, что в какой-то момент "панические действия" с попытками избавиться от кресла премьер-министра стала для Кариньша даже комичной - выдвигались непонятные приоритеты, ультиматумы, поиски предлога для падения правительства, которое закончилось свержением собственного правительства.
Он выразил мнение, что целью было создать невыносимые условия, несовместимые с самоуважением, чтобы оставить ОС в оппозиции.
"Трудно сказать, сможет ли Кариньш получить желаемую им должность еврокомиссара, но работа по альтернативному сценарию - должности замгенсека НАТО - сейчас, насколько понимаю, идет крайне сложно", - сказал председатель правления LRA.
Смилтенс также раскритиковал действующую власть, поскольку непонятно, куда она движется. "Создается впечатление, что кто-то пьяный шел по дороге и бросался из одной канавы в другую", - сказал Смилтенс.
По его словам, если решено сносить памятники, если приняты решения по языковому вопросу, если начаты реформы, все это следует довести до конца. Смилтенс отметил, что если этого не сделать, будущее Латвии будет окутано туманом.
Председатель правления LRA также упомянул скандал с частными самолетами, который считается прекрасным примером бюрократии, поскольку возникло желание создать новые инструкции и правила о том, как можно или нельзя использовать частные самолеты.
Он отметил, что примером с полетами Кариньша на спецрейсах "Новое Единство" дало сигнал всему чиновничеству Латвии о том, что если будут приняты неправильные и незаконные политические решения, отвечать будут не политики, а госслужащие.
"Насколько госслужащие смогут безопасно работать, уверенно принимать решения, верить политикам в то, что их потом не свергнут, зависит от того, насколько быстрой, динамичной будет наша страна, или будет ли там большая бюрократия, где госслужащие будут десятикратно перестраховываться", - заявил он.
В субботу проходит пятый съезд LRA, на котором обсуждаются предложения по укреплению военной, экономической и гражданской безопасности Латвии.
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