De Facto: Взлом эфира Balticom 9 мая связан с антипутинской пропагандой, а не наоборот

На данный момент самое главное - выяснить, как именно произошла утечка информации о доступе. В основном проверки проводит сама компания. "Мы делаем все возможное, чтобы это никогда не повторилось. Конечно, ни один другой оператор или сервер не может быть на 100% защищен от подобных атак", - говорит представитель Balticom Муйжниеце.

За последний месяц это уже второй случай, когда пропагандистский контент достигает латвийских зрителей в результате кибератаки. В середине апреля во время прямого эфира украинского телеканала Freedom на платформе Tet в течение 20 минут показывались пропагандистские клипы и песни российских артистов. В Tet пояснили, что сигнал телеканала принимается со спутника.

Последние случаи заставили политиков задуматься о том, какие улучшения внести, чтобы такие хакерские атаки были невозможны. "Для нас в принципе гражданская оборона строится на том, что если мы слышим сирену, то включаем Латвийское радио или телевидение, а если включаем и возможный противник завладел этими волнами, эфирным временем, кабелями, спутниковым сигналом, то мы остаемся без информации", - обрисовывает проблему председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Латковскис.

На этой неделе комиссия собралась на закрытое заседание, чтобы обсудить ход выборов в Европейский парламент и возможные инциденты. На заседании также обсуждались недавние хакерские атаки на телетрансляции. Ожидается, что проблема также будет обсуждаться с органами мониторинга СМИ.

Одно из решений - попросить поставщиков телекоммуникационных услуг внедрить более строгие меры безопасности, но лица, принимающие решения, сначала хотят дождаться результатов расследований по конкретным случаям.

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