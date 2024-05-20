Передача: Елгавским врачам не удалось обнаружить у пациента перелом ноги?

Из Елгавской городской больницы женщину отправили домой, не оказав ей никакой помощи. Мнения медиков и сына женщины резко разошлись, сообщает портал Lsm.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения 4. studija.
Эдгар рассказывает программе, что у его матери остеопороз и она уже в пятый раз сломала ногу, но при первом осмотре врачи не заметили перелома ноги. В настоящее время женщине приходится испытывать трудности с передвижением и боль.
Неприятности начались, когда мама случайно споткнулась.
"Опухоль у нее была очень большая, но мы подумали, что, возможно, это какая-то травма, потому что синяков, которые обычно появляются при переломах, не было. В понедельник поехали в Елгавскую поликлинику сделать рентген. С этого и началась наша история, потому что мы узнали, что ответ будет только через четыре дня. Несмотря на то, что мы были единственными людьми, которых на тот момент приняли на рентген", - сообщил программе Эдгар.
Его мать, несмотря на боль, терпеливо ждала, пока не получила ответ, что рентген показал "вероятно, перелом дистальных частей обеих лодыжек без вывиха". Она обратилась к семейному врачу, который немедленно отправил пациентку в Елгавскую больницу.
"Вариант диагностики для него [врача] заключался в том, чтобы попросить ее встать и пройти пару метров вперед и пару метров назад, что она и сделала.
На что он [врач] посмотрел и сказал, что не верит: "Я не вижу перелома" - и велел, чтобы она шла домой и поменьше ходила. И это после четырех часов пребывания там", - рассказал Эдгар.
Через четыре дня женщина отправилась на повторный рентген в другое медицинское учреждение, где было сделано заключение - "перелом дистальной части медиальной лодыжки в двух местах без вывиха. Фаза консолидации".
"Это значит, что кости ноги начали срастаться. Никакие медицинские манипуляции больше невозможны, и человек по-прежнему дома, он на больничном. Это, конечно, влияет на ее финансовые возможности", - пояснил Эдгар.
В поликлинике отрицают задержку заключения
Сын глубоко возмущен обращением врачей с его матерью, поскольку неизвестно, как этот перелом повлияет на ее способность передвигаться в будущем. Чтобы разобраться, почему женщине не была оказана полноценная помощь, передача отправилась в первое учреждение, где сделали рентген. Елгавская поликлиника хорошо помнит этот случай - пациентка пришла туда по направлению от семейного врача.
"В тот же день был сделан рентген, а через полтора дня рентгенолог дал заключение", - сказала представитель Елгавской поликлиники.
Главный врач Елгавской больницы: "Наш специалист не подтвердил патологию"
Однако в Елгавской городской больнице, где мать Эдгара несколько часов ждала консультации травматолога и показала ему результаты рентгена, сделанного в Елгавской поликлинике, о подобном заявлении услышали впервые и категорически отрицали, что врач проявил халатность.
"Она была осмотрена дипломированным травматологом. Он осмотрел женщину, а также ознакомился с рентгенологическим исследованием, где была заподозрена возможная патология. Сопоставив клиническую картину, рентгеновские данные и снимок, наш специалист не подтвердил наличие патологии, записал диагноз и рассказал о лечении", - пояснили в больнице.
Травматолог рекомендовал повторить рентген через 5-7 дней, что является стандартным требованием при возможных травмах ног.
"Это делается для того, чтобы контролировать ситуацию, а не для подтверждения предыдущего вывода", - пояснили в Елгавской больнице.
В Елгавской больнице, хотя и утверждают, что все правильно, подчеркнули, что в таких ситуациях, когда есть подозрение на невнимательность или халатность со стороны врача, не следует стесняться обращаться в медицинское учреждение с жалобой.
Инспекция здравоохранения призывает не бояться предъявлять претензии
Однако неясно, кто виноват в том, что перелом ноги у женщины не был замечен и соответствующее лечение не было начато вовремя. Это можно узнать путем углубленного и последовательного анализа медицинских карт и документов конкретного случая.
Представитель Инспекции здравоохранения Ивета Балоде подчеркнула, что пациенты не должны бояться обращаться в медицинское учреждение.
"Как только возникают недопонимания или недовольство оказанием услуг, или недовольство тем, как предоставляется информация в медицинских учреждениях, или тем, как обращаются с пациентом - сразу же, немедленно и в письменном виде!" - говорит она.
Письменное изложение событий необходимо, поскольку, если вы в дальнейшем решите восстановить спорную ситуацию в Инспекции здравоохранения, устная договоренность может оказаться недоказуемой.
Пациентам предлагается обращаться за поддержкой и помощью в Инспекцию здравоохранения в тех случаях, когда медицинское учреждение не заинтересовано в решении проблемы.
Смотрите сюжет программы 4. studija.
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