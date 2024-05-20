Передача: Елгавским врачам не удалось обнаружить у пациента перелом ноги?

"Она была осмотрена дипломированным травматологом. Он осмотрел женщину, а также ознакомился с рентгенологическим исследованием, где была заподозрена возможная патология. Сопоставив клиническую картину, рентгеновские данные и снимок, наш специалист не подтвердил наличие патологии, записал диагноз и рассказал о лечении", - пояснили в больнице.

Травматолог рекомендовал повторить рентген через 5-7 дней, что является стандартным требованием при возможных травмах ног.

"Это делается для того, чтобы контролировать ситуацию, а не для подтверждения предыдущего вывода", - пояснили в Елгавской больнице.

В Елгавской больнице, хотя и утверждают, что все правильно, подчеркнули, что в таких ситуациях, когда есть подозрение на невнимательность или халатность со стороны врача, не следует стесняться обращаться в медицинское учреждение с жалобой.

Инспекция здравоохранения призывает не бояться предъявлять претензии

Однако неясно, кто виноват в том, что перелом ноги у женщины не был замечен и соответствующее лечение не было начато вовремя. Это можно узнать путем углубленного и последовательного анализа медицинских карт и документов конкретного случая.

Представитель Инспекции здравоохранения Ивета Балоде подчеркнула, что пациенты не должны бояться обращаться в медицинское учреждение.

"Как только возникают недопонимания или недовольство оказанием услуг, или недовольство тем, как предоставляется информация в медицинских учреждениях, или тем, как обращаются с пациентом - сразу же, немедленно и в письменном виде!" - говорит она.

Письменное изложение событий необходимо, поскольку, если вы в дальнейшем решите восстановить спорную ситуацию в Инспекции здравоохранения, устная договоренность может оказаться недоказуемой.

Пациентам предлагается обращаться за поддержкой и помощью в Инспекцию здравоохранения в тех случаях, когда медицинское учреждение не заинтересовано в решении проблемы.

Смотрите сюжет программы 4. studija.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!