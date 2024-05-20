Раиси перед посадкой в вертолет — когда точно было сделано это фото, неясно Фото: BBC русская служба

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди говорил, что очень плохие погодные условия мешали спасателям добраться до места происшествия.

Ночью агентство Anadolu, которое вело трансляцию с турецкого беспилотника, отправленного на поиски вертолета президента Ирана, сообщило, что дрон нашел в горах вероятное место крушения. К этому месту отправились команды спасателей.

Агентство Tasnim сообщало, что два из трех вертолетов из колонны благополучно добрались до пункта назначения. По информации агентства, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабиана и министра дорог и городского развития Мехрдада Базарпаша.

Карта Фото: BBC русская служба

Раиси возвращался из иранской провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с Алиевым участвовал в церемонии открытия дамбы на реке Аракс.

Международные санкции затрудняют ремонт и обслуживание вертолетов в Иране. Военно-воздушный флот страны также в основном сформировался еще до Исламской революции 1979 года.

63-летний президент Ирана Ибрахим Раиси считался ультраконсервативным политиком священнослужителем. Он стал заместителем прокурора Тегерана, когда ему было всего 25 лет, был прокурором Тегерана, в 2014 году стал генпрокурором Ирана. В 2019 году аятолла Хаменеи назначил его на влиятельную должность главы судебной власти страны.