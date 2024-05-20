Роберто Мелони шокирован сервисом Bolt Food, несвежей едой и ответом оператора

Роберто заказал еду из Bolt Food, предварительно произведя за нее полную оплату. Когда заказ привезли, он был неприятно удивлен, так как обнаружил, что еда несвежая.

"Я очень редко жалуюсь, но на этот раз мои две звезды за еду - это то, что они заслужили: или честно скажите, что еда вчерашняя, и продавайте дешевле, или же за полную цену обеспечьте качество, которое ждут клиенты", - говорит Роберто.

Певец связался с компанией. В ответ на жалобу через пять минут Виолетта из Bolt Food ответила: "Мне очень жаль, что еда была невкусной и несвежей, но у вас есть возможность заказать из других ресторанов и получить блюда лучше". "Мне нечего сказать, снимаю шляпу перед клиентским сервисом", - пишет Мелони.

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"В мире, конечно, есть и более глобальные проблемы, и я благодарю Бога за то, что он мне дал и дает каждый день, но считаю, что такая ситуация абсолютно неприемлема. Я ее, конечно, переживу, но вряд ли я единственный, кому так искренне и мудро ответила "Виолетта", - подытожил певец.

Комментаторы также поделились опытом заказов в Bolt Food. Некоторые пишут, что оператор не отвечает за качество еды из ресторана, а кто-то добавил, что в подобной ситуации потребовал возврата денег.

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