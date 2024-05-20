Новосибирца приговорили к 25 годам за план поджечь военкомат

Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя Илью Бабурина. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает российское государственное агентство ТАСС. Первые пять лет заключения, согласно решению суда, новосибирец будет отбывать в тюрьме. Остальные двадцать - в колонии строгого режима.

Бабурин "планировал поджог военкоматов по заданию батальона "Азов", - пишет ТАСС со ссылкой на данные следствия. Ему было предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, среди которых: госизмена (ст. 275), теракт (ч. 1 ст. 205), участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208) и другие.

Следствие утверждает, что Бабурин планировал по указанию "неустановленного лица, разделяющего нацистскую идеологию "Азова" и находящегося за пределами РФ" поджечь здание военкомата в сентябре 2022 года. Для этого он якобы нашел исполнителя и даже передал ему iPhone 10, чтобы тот снял свои действия на камеру. Кроме того, в июле 2022 Бабурин, по версии следствия, якобы поджег помещение Детской музыкальной школы в Новосибирске с помощью изготовленного им же "коктейля Молотова".