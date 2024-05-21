Видео С какими проблемами сталкиваются владельцы грузовиков при техосмотре?

"У меня есть тяжелое транспортное средство - трактор, но каждый год, когда я еду на техосмотр в Сигулду, сталкиваюсь с проблемой - трактор должен быть сцеплен с прицепом, а у меня только трактор. Остается только ехать в Ригу и арендовать прицеп, поэтому бессмысленно сразу ехать и тратить деньги на техосмотр. В Литве можно пройти техосмотр без прицепа, почему в Латвии по-другому?" - спрашивает зритель программы.