В Германии серьезно ранили 15-летнего украинского беженца

Подросток гулял с двумя своими друзьями, около 21:00 компания завела разговор с двумя девушками. Это привело к словесному спору с другой группой подростков.

Словесная перепалка вскоре переросла в физический конфликт. Внезапно один из молодых людей вытащил нож.

По данным Bild, 15-летний юноша получил опасные для жизни травмы - резаное ранение шеи, за которым последовал ножевой удар в верхнюю часть тела.

Нападавшим удалось скрыться.

Тяжелораненый подросток прошел еще километр по Дортмунду, прежде чем потерял силы.

Врач скорой помощи, который первым отреагировал на происшествие, боролся за жизнь несовершеннолетнего на улице.

Скорая помощь доставила тяжелораненого молодого человека в клинику.

По последней информации, состояние его здоровья на данный момент стабильное.

"Мы расследуем инцидент как покушение на убийство", - заявила прокурор.

Полиция ведет активные поиски нападавшего.

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