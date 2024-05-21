"Не трогай классику Раймонда Паулса без разрешения". Внучка маэстро публично обратилась к Gustavo

Паула гневно обратилась к Gustavo (настоящее имя Густавс Бутелис, Arstarulsmirus) в Facebook, написав: "Слезь со своего самодельного трона и прояви уважение к человеку, который этого заслуживает!".

"Не трогай без разрешения классику Раймонда Паулса и не уродуй песни Раймонда Паулса своими грубыми словами. Ты даже не приблизился к его уровню, лучше пиши о том, что знаешь - например, о своих конфликтах с другими взрослыми рэперами", - высказалась Паула.

Она обратилась и к Рутулису, который принял участие в записи песни: "Ты думал, что это будет хорошей идеей и приятным сюрпризом человеку, которого ты знаешь очень хорошо и, говоря откровенно, который сделал твою карьеру? Это твое "спасибо"?

В свою очередь, певицу Patrisha она призвала не участвовать во всех проектах, что попадаются на пути. "Придерживайся своего стиля и своих песенок", - посоветовала ей Паула.

В конце записи она сказала: "Лучше слушать оригинальную версию и постараться забыть это свинство, что выпустили в мир".

Ранее ситуацию прокомментировал сам маэстро:

Видео: Nepārmet man 3000

Видео: Оригинальная версия Nepārmet man

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