"Не трогай классику Раймонда Паулса без разрешения". Внучка маэстро публично обратилась к Gustavo

В социальных сетях большой ажиотаж поднялся вокруг новой песни музыканта Gustavo - Nepārmet man 3000 - с участием певицы Patrisha и певца Нормундса Рутулиса. Резко в отношении песни высказался не только Айнарс Миелавс, но и Анна-Мария Паула, внучка Раймонда Паулса, автора оригинальной музыки композиции.
Паула гневно обратилась к Gustavo (настоящее имя Густавс Бутелис, Arstarulsmirus) в Facebook, написав: "Слезь со своего самодельного трона и прояви уважение к человеку, который этого заслуживает!".
"Не трогай без разрешения классику Раймонда Паулса и не уродуй песни Раймонда Паулса своими грубыми словами. Ты даже не приблизился к его уровню, лучше пиши о том, что знаешь - например, о своих конфликтах с другими взрослыми рэперами", - высказалась Паула.
Она обратилась и к Рутулису, который принял участие в записи песни: "Ты думал, что это будет хорошей идеей и приятным сюрпризом человеку, которого ты знаешь очень хорошо и, говоря откровенно, который сделал твою карьеру? Это твое "спасибо"?
В свою очередь, певицу Patrisha она призвала не участвовать во всех проектах, что попадаются на пути. "Придерживайся своего стиля и своих песенок", - посоветовала ей Паула.
В конце записи она сказала: "Лучше слушать оригинальную версию и постараться забыть это свинство, что выпустили в мир".
Ранее ситуацию прокомментировал сам маэстро:
Видео: Nepārmet man 3000
Видео: Оригинальная версия Nepārmet man
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