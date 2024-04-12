"За понимание". Рэпер Gustavo о русском языке, напряжении и полной "Арене Рига"

RUS TVNET встретился с Gustavo после репетиции в клубе Palladium, чтобы расспросить его о латвийских музыкантах, которые в последнее время стали собирать многотысячную "Арену Рига", а также о его версии событий в истории спасения группы "Каста" и отказе многих местных музыкантов от русского языка.

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- Озолс в "Арена Рига" пел свою песню Rajons, где припев на русском языке. Все подпевали без оглядки на национальность, и это было очень круто. Есть пример Prāta Vētra, которые отказались от своих русских песен и даже "забыли" русский язык и больше не дают интервью. Есть третий пример - Бусулис. Он продолжает петь на русском, за что его хейтят в соцсетях. Что ты обо всём этом думаешь?

- Я думаю, что у каждого есть какие-то свои доводы и умение донести это как-то до своей аудитории. Мне кажется, это является ключевым моментом. Я не могу это комментировать, потому что не знаю, с каких точек зрения они приходят к таким выводам.

У меня мама русская, отец - латыш, я в семье говорю с братом по-русски, с сестрой - по-латышски. Для меня это вообще не вопрос.