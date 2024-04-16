Рэпер Gustavo: "Когда я делаю свои концерты, я не вижу там национальностей"

Совсем недавно популярная латвийская группа Prāta Vētra отключила возможность использования русского языка на своём сайте. Также музыканты не исполняют свои песни на русском языке и отказываются давать интервью на нём.

Не отказался от русского языка Интарс Бусулис, который на концертах продолжает исполнять песню "Я тебя рисую", за что постоянно сталкивается с осуждением радикально настроенных пользователей социальных сетей.

"Я думаю, что у каждого есть какие-то свои доводы и умение донести это как-то до своей аудитории. Мне кажется, это является ключевым моментом. Я не могу это комментировать, потому что не знаю, с каких точек зрения они приходят к таким выводам.

У меня мама русская, отец - латыш, я в семье говорю с братом по-русски, с сестрой - по-латышски. Для меня это вообще не вопрос", - говорит Gustavo.

В репертуаре латвийского рэпера нет песен на русском языке, но когда в Латвию приезжает российская группа "Каста", то они каждый раз исполняют их совместный трек "No lupam lasi/Глупо, но класс".

"Этот трек много символизирует о взаимопонимании даже в трудные моменты. Мне кажется, если бы у меня были песни на русском, то они были бы нацелены на российский рынок, а не на местный. [...] Мне очень трудно понять, сколько русских слушателей у меня здесь. Когда я прихожу на "Касту" и мы выступаем вместе, я вижу этих людей. Когда я делаю свои концерты, я не вижу там национальностей", - говорит Gustavo.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!