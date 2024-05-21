Главное за 21 мая Поражение сборной Латвии, протесты педагогов и российские шпионы

Сборная Латвии проиграла команде США - это сейчас главная новость. Но многое произошло за вторник, 21 мая: от поимки российских шпионов в Польше до протестующих педагогов в Риге. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Сборная Латвии проиграла США в последнем матче группового турнира и не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею.
Во вторник, 21 мая, несколько тысяч работников образования собрались у здания правительства, чтобы выразить свое несогласие с предложением Министерства образования и науки (МОН) о том, как сбалансировать нагрузку учителей.
В 1984 году в Даугавпилсе открыли мемориал советским воинам, погибшим во Второй мировой войне. В 2019 году у мемориала зажгли "вечный огонь". Сейчас нет ясности, кто за него отвечает, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на передачу "Домская площадь" на Латвийском радио 4.
Утром во вторник, 21 мая, пассажирский поезд возле железнодорожного вокзала Саласпилса насмерть сбил несовершеннолетнюю, сообщает программа Degpunktā.
На прошлой неделе в Юрмале на улице женщина без видимых причин напала на жительницу Каугури, несколько раз ударив ее ножом и причинив тяжкие телесные повреждения. В течение нескольких часов после случившегося полицейские Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции задержали подозреваемую женщину. В связи с произошедшим начат уголовный процесс о покушении на убийство, а задержанной женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оператор мобильной связи SIA Bite Latvija в ночь со вторника на среду, 22 мая, в Риге и пригородах столицы проведет модернизацию системы сети на 271 базовой станции, где установлены технологии шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, сообщили агентству LETA в компании.
Совсем недавно вышла новая песня и клип Gustavo - Nepārmet man 3000 - с участием Patrisha и Нормунда Рутулиса. Певец и автор песен Айнарс Миелавс резко отозвался о ней. А что скажет по этому поводу маэстро Раймонд Паулс, автор оригинальной версии песни?
В социальных сетях большой ажиотаж поднялся вокруг новой песни музыканта Gustavo - Nepārmet man 3000. Резко в отношении песни высказался не только Айнарс Миелавс, но и Анна-Мария Паула, внучка Раймонда Паулса, автора оригинальной музыки композиции.
Вратарь сборной Латвии по хоккею Кристерс Гудлевскис опубликовал в своём профиле в Instagram пост благодарности болельщикам после игры со Словакией на чемпионате мира.
За рубежом:
В Польше задержаны девять членов российской шпионской группы в связи с планами саботажа, сообщил в понедельник, 20 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск.
В Вильнюсе, столице Литвы, обнаружен секретный туннель, сообщил в понедельник, 20 мая, мэр соседней страны Валдас Бенкунскас. Об этом пишет TV3 Ziņas.
Вечером в понедельник, 20 мая, стоимость акций "Газпрома" на Московской бирже резко упала. Это произошло после того, как стало известно о решении компании не выплачивать акционерам дивиденды за 2023 год, сообщает The Moscow Times.
Российские банки начали массово закрывать свои филиалы из-за падения прибылей, всего в апреле было закрыто 101 отделение, сообщил руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий со ссылкой на данные Центрального банка России.
Американский журналист Такер Карлсон начал вести свое шоу TUCKER на государственном пропагандистском телеканале "Россия 24".
В апреле торговая сеть Rimi открыла в Таллинне первый в странах Балтии магазин самообслуживания без сотрудников. Последуют ли ее примеру другие крупные сети в Эстонии и стоит ли ожидать массового появления магазинов без работников? В вопросе разбирался Rus.Postimees.
Самолет авиарейса Лондон - Сингапур во вторник, 21 мая, попал в сильную турбулентность, в результате чего погиб один пассажир, сообщает британская телекомпания BBC.
В седьмом матче серии в рамках 1/4 финала Кубка Стэнли "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Ванкувер Кэнакс", за который выступают латвийские хоккеисты - вратарь Артур Шилов и нападающий Теодор Блюгер.
Интересное чтиво:
"На соревнованиях я теперь представляю две страны - Латвию и Украину. У меня нет одной страны, я представитель двух стран", - с гордостью говорит пилонист Артем Казымов, который переехал в Латвию из Харькова почти два года назад. За это время он смог открыть здесь студию Pole Dance, найти близких по духу людей и обрести второй дом.
Итак, теперь, когда мы разобрались с тем, что такое Европарламент, настало время подумать о том, за кого голосовать.
Сбор грибов - одно из любимых традиционных занятий в семье чуть ли не каждого жителя Латвии. Ежегодно социальные сети пестрят фотографиями находок грибников, вопросами и обсуждением темы. TVNET+ разбирался, как в Латвии обстоят дела со сбором грибов - их разрешенным количеством в корзине и в какой момент продажа собранного может стать объектом внимания Службы государственных доходов (VID).
Новым министром обороны России назначен многолетний экономический советник Путина Андрей Белоусов. Rus.Postimees вместе с экспертами искал ответы на вопросы, почему именно Белоусов, почему именно сейчас, как это изменит войну в Украине и безопасность на Балтике.
Президент России Владимир Путин - лидер и надежда всего свободного мира (кроме Запада), его можно сравнить с русским полководцем XIII века, новгородским князем и великим князем Киевским Александром Невским, канонизированным после его смерти. Таков был посыл кремлевских пропагандистов к гражданам на прошлой неделе в связи с "самым важным событием десятилетия" - инаугурацией Путина на пятый срок полномочий.
Ллойд Остин заявил, что ближайшие недели и месяцы станут "решающими" в войне. США намерены продолжать поддерживать Киев.
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