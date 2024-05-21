Главное за 21 мая Поражение сборной Латвии, протесты педагогов и российские шпионы

Российские банки начали массово закрывать свои филиалы из-за падения прибылей, всего в апреле было закрыто 101 отделение, сообщил руководитель аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий со ссылкой на данные Центрального банка России.

Американский журналист Такер Карлсон начал вести свое шоу TUCKER на государственном пропагандистском телеканале "Россия 24".

В апреле торговая сеть Rimi открыла в Таллинне первый в странах Балтии магазин самообслуживания без сотрудников. Последуют ли ее примеру другие крупные сети в Эстонии и стоит ли ожидать массового появления магазинов без работников? В вопросе разбирался Rus.Postimees.

Самолет авиарейса Лондон - Сингапур во вторник, 21 мая, попал в сильную турбулентность, в результате чего погиб один пассажир, сообщает британская телекомпания BBC.

В седьмом матче серии в рамках 1/4 финала Кубка Стэнли "Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Ванкувер Кэнакс", за который выступают латвийские хоккеисты - вратарь Артур Шилов и нападающий Теодор Блюгер.

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"На соревнованиях я теперь представляю две страны - Латвию и Украину. У меня нет одной страны, я представитель двух стран", - с гордостью говорит пилонист Артем Казымов, который переехал в Латвию из Харькова почти два года назад. За это время он смог открыть здесь студию Pole Dance, найти близких по духу людей и обрести второй дом.