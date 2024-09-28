АЭС Украины под прицелом РФ? Эксперт о существующей угрозе

- Но даже в этой ситуации угрозы аварии и выброса радиации нет?

- Если на энергоблоке не будет дополнительных повреждений и будет обеспечено электропитание, а оно может быть обеспечено как за счет работы одного энергоблока на низком уровне мощности, так и за счет работы дизельных генераторов, то радиационной аварии возникнуть не должно.

Аварии могут возникнуть, если будут какие-то дополнительные факторы. Например, полная потеря электропитания, тогда может произойти что-то вроде аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году. Тогда в результате отсутствия электроэнергии (из-за цунами. - Ред.) выкипела вода в реакторе и расплавилось ядерное топливо.

- Если не будет электропитания станции, то сколько времени есть, чтобы предотвратить аварию?

- Времени довольно мало. Если персонал ничего не будет делать, это несколько часов. Повторения Чернобыля не будет. Там был бескорпусный реактор, поэтому в результате парового взрыва радиоактивный графит разбросало на большое расстояние. На "Фукусиме" реактор был в корпусе, поэтому ядерное топливо было локализовано в помещениях, где стоят реакторы.

Сейчас в Украине другие типы реакторов, чем на ЧАЭС и "Фукусиме". Они более надежны, в частности, есть корпус, где содержится ядерное топливо, есть защитная железобетонная оболочка толщиной примерно метр, в которой стоит реактор.