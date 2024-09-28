Жительница Елгавы Иева - мать троих детей. Ее средний сын Оливер - шестиклассник, который после школы проводил время с другом в одном из магазинов города. Через некоторое время матери позвонили и сообщили, что ее сына задержал охранник магазина и ей пришлось приехать в торговый центр, поскольку были подозрения, что подростки что-то взяли, но не заплатили за это. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Охранник магазина задержал подростка по подозрению в краже. Мать недовольна действиями
Когда Иева приехала в магазин, ее сын находился в комнате охраны, по ее словам, совершенно бледный и испуганный. Сумку мальчика проверили при матери, в ней ничего не нашли, но горький привкус остался.
Мать считает, что охранник действовал некорректно, по ее мнению, странно задерживать детей только потому, что они выглядели подозрительно.
Детей и подростков до четырнадцати лет нельзя допрашивать, а если необходим осмотр имущества, то он может производиться только в присутствии родителей. В случаях, когда подросток что-то украл, задача охранника - обратиться в Государственную полицию. Допрос может проводиться только в присутствии родителей и адвокатов.
Программа отправилась на место происшествие и встретила одного из охранников магазина. По его словам он не следит за магазином Mego, это делают другие, но признает, что случаев кражи не мало.
"В магазине Sportland украли на 280 евро. Самому юному вору 11 лет. Это девочка, которая вынесла из магазина Mego товар на 46 евро", - отметил он.
Закон О защите прав детей определяет лиц, которым необходимы специальные знания в области защиты прав детей. Закон предусматривает, что специальные знания необходимы лицам, ежедневно контактирующим с детьми. Теоретически в этот список входят и охранники.
В охранной компании Puron комментариев не дают, а администрация магазина Mego утверждает, что недостатка в кражах действительно нет.
"Мы внимательно изучили все материалы и видеозаписи из магазина, расположенного в Елгаве, а также связались с охранником для выяснения ситуации. К сожалению, в последнее время участились случаи краж со стороны детей и подростков - только в одном конкретном магазине Елгавы за несколько недель было 2-3 таких случая.
В данном конкретном случае подростки находились в магазине довольно длительное время, перемещаясь между полками и перемещая товар (сначала брали его с одной полки, затем ставили на другую полку), что вызвало подозрения у охранника. Следует отметить, что не всегда, даже при наличии современной системы наблюдения, можно отследить все действия покупателей, поэтому охранник попросил подростков после совершения покупки пройти в комнаты охраны. После этого по инструкции охранники попросили вызвать родителей и в их присутствии дети показали содержимое своих сумок. Не обнаружив факта кражи, охранник извинился перед детьми и родителями. Наша компания еще раз приносит извинения за неудобства, причиненные семье ребенка. С другой стороны, мы попросили охранную компанию, с которой сотрудничаем, более тщательно проверять информацию, чтобы не создавать подобных ситуаций для наших клиентов", - заявили представители магазина.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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