Видео Охранник магазина задержал подростка по подозрению в краже. Мать недовольна действиями

"Мы внимательно изучили все материалы и видеозаписи из магазина, расположенного в Елгаве, а также связались с охранником для выяснения ситуации. К сожалению, в последнее время участились случаи краж со стороны детей и подростков - только в одном конкретном магазине Елгавы за несколько недель было 2-3 таких случая.

В данном конкретном случае подростки находились в магазине довольно длительное время, перемещаясь между полками и перемещая товар (сначала брали его с одной полки, затем ставили на другую полку), что вызвало подозрения у охранника. Следует отметить, что не всегда, даже при наличии современной системы наблюдения, можно отследить все действия покупателей, поэтому охранник попросил подростков после совершения покупки пройти в комнаты охраны. После этого по инструкции охранники попросили вызвать родителей и в их присутствии дети показали содержимое своих сумок. Не обнаружив факта кражи, охранник извинился перед детьми и родителями. Наша компания еще раз приносит извинения за неудобства, причиненные семье ребенка. С другой стороны, мы попросили охранную компанию, с которой сотрудничаем, более тщательно проверять информацию, чтобы не создавать подобных ситуаций для наших клиентов", - заявили представители магазина.