Гунита, подруга Яниса, 22 июля покинула дом в Залве, где они жили, пообещав вернуться через неделю. Не вернулась. Янис несколько раз созванивался с ней. В начале сентября он даже перевел Гуните деньги, которые она попросила на дорогу домой. С тех пор телефон Гуниты отключен и с ней больше не получается связаться в социальных сетях. Полиция проинформирована, женщина объявлена в розыск. Что же случилось с Гунитой? У Яниса есть версии, в том числе самая страшная...