Очереди на границе Эстонии и РФ: люди страдают от жары, полиция не видит проблемы

Прошедшие выходные выдались по-настоящему жаркими, а вместе с хорошей погодой на КПП Нарва-Ивангород образовались огромные очереди, сообщает Rus.Postimees.
В последнее время в социальной сети Facebook пользователи все чаще и чаще делятся фотографиями очередей на границе Нарва-Ивангород. В этот раз нарвский журналист Роман Викулов поделился на своей странице фотографией большой очереди, которая около семи утра образовалась на эстонской стороне границы в сторону России. По предположению Романа, в ней насчитывалось не меньше двух сотен человек.
Ранее, в пятницу, такая же очередь в сторону России растянулась на мосту около пяти вечера: по словам очевидцев, на границу одновременно пришло шесть автобусов из Таллинна, и прохождение границы растянулось на несколько часов. Все осложнялось высокой температурой воздуха, а на мосту нет реальной возможности спрятаться от жары.
"Закрытые коридоры для пешеходов, на мосту Дружбы, у ивангородского погранпункта, давно называют в народе парниками. Наступает жаркое время, когда стоять в них особенно тяжело, жаркое еще и в том смысле, что летние отпуска обязательно увеличат поток пересекающих границу", - заявил Роман Викулов Rus.Postimees.
В Facebook-группе "Граница Нарва-Ивангород" люди делятся своим опытом в пересечении границы. Кто-то пишет, что стоит в очередях по два или три часа, но есть и те, кому везет больше - и пройти границу удается за 20-30 минут. По словам комментаторов, все зависит от времени суток, количества прибывших на границу автобусов и от того, работают ли биометрические устройства.
Однако, Таможенный департамент проблемы не видит. Специалист по коммуникациям Налогово-таможенного департамента Карин Ульвик заявила, что поскольку количество пересекающих границу сократилось в обоих направлениях, департамент считает, что закрытие границы на ночь было разумным решением, которое позволило оптимизировать работу таможенников.
Руководитель Бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эве Кальмус же уточнила, что, с тех пор как пункт пропуска был закрыт на ночь, число пересекающих границу сократилось примерно на 20%. "До закрытия границы в ночное время число людей было в два раза ниже, чем до пандемии коронавируса, цифры сильно уменьшились еще и после того, как Россия закрыла пункт пропуска "Нарва" для автотранспорта", - сказала Кальмус.
По ее словам, решение о закрытии пограничного пункта в ночное время было обусловлено двумя основными факторами. "Во-первых, количество пересечений границы значительно сократилось - только 10% всех пересечений границы происходило ночью, что делает нецелесообразным держать пункт пропуска открытым в ночное время", - пояснила Кальмус.
Во-вторых, со слов Кальмус, правительство также приняло во внимание тот факт, что Эстония уже давно не рекомендует посещать Россию из-за ситуации с безопасностью, поэтому не имело смысла тратить деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы держать пункт пересечения границы с Россией открытым в то время, когда он мало используется.
Для сравнения она привела статистику за 2019-й и за 2024 годы, где можно видеть, что цифры сильно снизились. Поэтому недавние очереди на КПП Нарва-Ивангород, это, по мнению департамента - нормальное явление. "Когда граница открывается в 7 утра, люди уже стоят в очереди прямо перед пунктом пересечения границы. Днем таких очередей нет, и пересечение границы происходит более плавно", - добавила Карин Ульвик.
Однако Роман Викулов уверен, что решение государства здесь многим сыграло не на руку, и огромные очереди на нарвском участке границы стали обычным делом, а люди теперь переходят на ту или иную сторону Наровы, затрачивая на это от двух до шести часов.
"Бывает, кому-то везет, проскочить удается за полчаса-час. Основную массу людей, переходящих границу, составляют не нарвитяне, не жители Эстонии, а европейские русские, точнее - говорящие по-русски представители самых разных народов, ездящие через Нарву в Россию к родственникам, друзьям со всех концов ЕС", - сказал Викулов, добавив, что самые длинные очереди сейчас, как и раньше, образуются у российского погранпункта, а хоть какие-то с двух его сторон есть всегда.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!