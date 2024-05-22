Очереди на границе Эстонии и РФ: люди страдают от жары, полиция не видит проблемы

Пятница, 17 мая. Фото: facebook.com

Однако, Таможенный департамент проблемы не видит. Специалист по коммуникациям Налогово-таможенного департамента Карин Ульвик заявила, что поскольку количество пересекающих границу сократилось в обоих направлениях, департамент считает, что закрытие границы на ночь было разумным решением, которое позволило оптимизировать работу таможенников.

Руководитель Бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эве Кальмус же уточнила, что, с тех пор как пункт пропуска был закрыт на ночь, число пересекающих границу сократилось примерно на 20%. "До закрытия границы в ночное время число людей было в два раза ниже, чем до пандемии коронавируса, цифры сильно уменьшились еще и после того, как Россия закрыла пункт пропуска "Нарва" для автотранспорта", - сказала Кальмус.

По ее словам, решение о закрытии пограничного пункта в ночное время было обусловлено двумя основными факторами. "Во-первых, количество пересечений границы значительно сократилось - только 10% всех пересечений границы происходило ночью, что делает нецелесообразным держать пункт пропуска открытым в ночное время", - пояснила Кальмус.

Во-вторых, со слов Кальмус, правительство также приняло во внимание тот факт, что Эстония уже давно не рекомендует посещать Россию из-за ситуации с безопасностью, поэтому не имело смысла тратить деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы держать пункт пересечения границы с Россией открытым в то время, когда он мало используется.